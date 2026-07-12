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Макгрегор за хвилину програв перший бій в UFC після 5-річної паузи
Конор травмував ногу та зазнав поразки від американця Макса Голловея.
Ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор, якого визнали винним у зґвалтуванні, програв перший бій в октагоні після 5-річної паузи.
37-річний ірландський боєць змішаних єдиноборств (ММА) вже в першому раунді зазнав поразки від 34-річного американця Макса Голловея.
Поєдинок відбувся на турнірі UFC 329, який приймала T-Mobile Arena в Лас-Вегасі.
Конор з перших секунд кинувся на суперника, але схибив і впав на канвас — Голловей скористався ситуацією і намагався нокаутувати суперника. Ірландець старався триматися, але зрештою суддя на 69‑й секунді зупинив поєдинок через травму ноги Макгрегора.
Раніше Макгрегор та Голловей зустрічалися один з одним у серпні 2013-го, тоді перемогу здобув ірландець. Під час поєдинку він порвав передню хрестоподібну зв'язку, через що був змушений пропустити майже рік.
До цього Конор востаннє виходив в октагон 11 липня 2021-го, коли в першому раунді отримав перелом ноги та нокаутом програв американцю Дастіну Пор’є на турнірі UFC 264 у Лас-Вегасі.
Загалом на рахунку Макгрегора 22 перемоги та 7 поразок у MMA. Також ірландець провів один бій за правилами боксу, 2017 року програвши нокаутом легендарному Флойду Мейвезеру.
Голловей має 28 перемог і 9 поразок у ММА. Він до цього востаннє виходив у октагон у березні цього року, поступившись у реванші Чарльзу Олівейрі.
Раніше повідомлялося, що український боєць Ярослав Амосов здобув другу перемогу в UFC.