Макгрегор за хвилину програв перший бій в UFC після 5-річної паузи

Конор Макгрегор / © Associated Press

Реклама

Ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор, якого визнали винним у зґвалтуванні, програв перший бій в октагоні після 5-річної паузи.

37-річний ірландський боєць змішаних єдиноборств (ММА) вже в першому раунді зазнав поразки від 34-річного американця Макса Голловея.

Поєдинок відбувся на турнірі UFC 329, який приймала T-Mobile Arena в Лас-Вегасі.

Реклама

Конор з перших секунд кинувся на суперника, але схибив і впав на канвас — Голловей скористався ситуацією і намагався нокаутувати суперника. Ірландець старався триматися, але зрештою суддя на 69‑й секунді зупинив поєдинок через травму ноги Макгрегора.

Конор Макгрегор / © Associated Press

Конор Макгрегор / © Associated Press

Конор Макгрегор / © Associated Press

Конор Макгрегор / © Associated Press

Конор Макгрегор / © Associated Press

Раніше Макгрегор та Голловей зустрічалися один з одним у серпні 2013-го, тоді перемогу здобув ірландець. Під час поєдинку він порвав передню хрестоподібну зв'язку, через що був змушений пропустити майже рік.

До цього Конор востаннє виходив в октагон 11 липня 2021-го, коли в першому раунді отримав перелом ноги та нокаутом програв американцю Дастіну Пор’є на турнірі UFC 264 у Лас-Вегасі.

Загалом на рахунку Макгрегора 22 перемоги та 7 поразок у MMA. Також ірландець провів один бій за правилами боксу, 2017 року програвши нокаутом легендарному Флойду Мейвезеру.

Реклама

Голловей має 28 перемог і 9 поразок у ММА. Він до цього востаннє виходив у октагон у березні цього року, поступившись у реванші Чарльзу Олівейрі.

Раніше повідомлялося, що український боєць Ярослав Амосов здобув другу перемогу в UFC.

Новини партнерів