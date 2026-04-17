Російського бійця UFC вигнали з американського літака: подробиці скандалу

Російського бійця UFC Армана Царукяна зняли з рейсу авіакомпанії American Airlines під час перельоту до Філадельфії (США), куди він прямував на борцівський турнір Real American Freestyle 8.

Про інцидент повідомив блогер Адам Зубайраєв, зазначивши, що ситуація виникла через порушення правил на борту літака.

За його словами, під час підготовки до зльоту один із членів команди Царукяна користувався телефоном, а інший відкрив столик, що суперечить вимогам безпеки. Через це не лише самого Армана, а й двох його товаришів попросили залишити літак.

Таким чином, Царукян був змушений у терміновому порядку брати в оренду приватний літак, щоб вчасно дістатися до місця призначення. У ніч проти 19 квітня Арман повинен провести борцівський поєдинок з легендарним американцем Юраєм Фейбером в межах турніру RAF.

29-річний Царукян має у своєму послужному списку 23 перемоги, з яких 15 здобуті достроково, а також три поразки.

Зазначимо, що російські зірки ММА далеко не вперше порушують правила безпеки на борту літаків. Так, у січні минулого року колишнього чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова зняли з рейсу Лас-Вегас — Лос-Анджелес після конфлікту з бортпровідницею.

Раніше повідомлялося, що український боєць ММА Ярослав Амосов проведе другий бій в UFC.