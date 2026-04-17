ТСН у соціальних мережах

Тренер "Крістал Пелас" висловився про протистояння з "Шахтарем" у півфіналі Ліги конференцій

Олівер Гласнер поділився думками про майбутнього суперника своєї команди в півфіналі єврокубка.

Максим Приходько
Олівер Гласнер

Олівер Гласнер / © Associated Press

Головний тренер англійського "Крістал Пелас" Олівер Гласнер прокоментував прийдешнє протистояння з донецьким "Шахтарем" у півфіналі Ліги конференцій.

"Чесно кажучи, я ще не дивився їх детально, але бачив їхній склад, і вони почали з шести бразильців та п'яти українців, а востаннє було сім бразильців та чотири українці, тож я чекаю дуже технічну команду.

Ми вже маємо досвід ігор з українськими командами, бо ми грали з "Динамо" Київ на груповій стадії. Тепер у нас є два тижні, щоб підготуватися, проаналізувати їх як слід, і ми будемо готові, коли настане час", — цитує Гласнера офіційний сайт УЄФА.

Перший матч між "Шахтарем" і "Крістал Пелас" відбудуться 30 квітня на Міському стадіоні імені Генріка Реймана у Кракові. Поєдинок-відповідь заплановано на 7 травня на арені "Селгерст Парк" у Лондоні.

В іншій півфінальній парі Ліги конференцій позмагаються іспанський "Райо Вальєкано" та французький "Страсбург".

Фінал Ліги конференцій відбудеться 27 травня на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги конференцій "гірники" пройшли нідерландський "АЗ Алкмар" (5:2 за сумою двох зустрічей). У першій грі підопічні Арди Турана розгромили суперника з рахунком 3:0, а в матчі-відповіді команди розійшлися бойовою нічиєю — 2:2.

"Крістал Пелас" в 1/4 фіналу Ліги конференцій здолав італійську "Фіорентину" (4:2 за підсумками двох зустрічей). У першому матчі "орли" розбили "фіалок" з рахунком 3:0, а в поєдинку-відповіді англійський клуб поступився з рахунком 1:2.

