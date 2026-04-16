Ліга Європи: визначено пари 1/2 фіналу

Півфінальні матчі Ліги Європи відбудуться 30 квітня і 7 травня.

"Астон Вілла"

"Астон Вілла" / © Associated Press

8/9 та 16 квітня відбулися матчі 1/4 фіналу Ліги Європи сезону-2025/26.

За їхніми підсумками визначилися півфіналісти другого за престижністю єврокубка.

До вашої уваги пари 1/2 фіналу нинішнього розіграшу Ліги Європи.

Півфінальні пари Ліги Європи

"Брага" (Португалія) — "Фрайбург" (Німеччина)

"Ноттінгем" (Англія) — "Астон Вілла" (Англія)

Півфінальні матчі Ліги Європи відбудуться 30 квітня і 7 травня.

Фінал поточного розіграшу Ліги Європи відбудеться 20 травня на стадіоні "Бешикташ Парк" у турецькому Стамбулі.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).

