- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 55
- Час на прочитання
- 1 хв
Ліга Європи: визначено пари 1/2 фіналу
Півфінальні матчі Ліги Європи відбудуться 30 квітня і 7 травня.
8/9 та 16 квітня відбулися матчі 1/4 фіналу Ліги Європи сезону-2025/26.
За їхніми підсумками визначилися півфіналісти другого за престижністю єврокубка.
До вашої уваги пари 1/2 фіналу нинішнього розіграшу Ліги Європи.
Півфінальні пари Ліги Європи
"Брага" (Португалія) — "Фрайбург" (Німеччина)
"Ноттінгем" (Англія) — "Астон Вілла" (Англія)
Фінал поточного розіграшу Ліги Європи відбудеться 20 травня на стадіоні "Бешикташ Парк" у турецькому Стамбулі.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).