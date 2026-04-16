Таро-прогноз на тиждень: що чекає на знаки зодіаку 20-26 квітня

Астрологи представили таро-прогноз на тиждень, який розкриває можливі тенденції та впливи для кожного знака зодіаку.

За словами експертів, карти таро допомагають краще зрозуміти енергії, що формуватимуть події найближчих днів. Йдеться не про точне передбачення майбутнього, а про підказки, які можуть стати орієнтиром у різних сферах життя — від роботи і фінансів до стосунків та саморозвитку.

Прогноз на тиждень

Наступного тижня ключову роль відіграватимуть інтуїція, здатність адаптуватися до змін та внутрішній баланс.

Так, для Овнів карта Імператора символізує рішучість і необхідність ухвалювати важливі рішення. Тельцям випала карта Ієрофанта, що вказує на період роздумів і духовного пошуку.

Близнюкам варто прислухатися до інтуїції — їхня карта Місяця попереджає про можливі емоційні коливання та приховані обставини. Ракам, навпаки, прогнозують позитивні зміни та натхнення завдяки карті Зірки.

Левам радять уникати спокус і крайнощів, адже їх супроводжує карта Диявола. Дівам варто зосередитися на самоаналізі — про це свідчить карта Відлюдника.

Для Терезів актуальною стане тема справедливості та балансу, тоді як Скорпіонам доведеться прийняти зміни — карта Смерті символізує завершення одного етапу і початок нового.

Стрільцям випала карта Світу, що обіцяє успіх і реалізацію задумів. Козерогам радять проявити ініціативу та не боятися нових починань.

Водоліям варто довіряти почуттям, адже карта Закоханих вказує на важливі рішення у сфері стосунків. Рибам же прогнозують несподівані повороти долі — про це свідчить карта Колеса фортуни.

Експерти наголошують, що Таро лише окреслює можливі сценарії, а остаточний вибір завжди залишається за людиною.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.