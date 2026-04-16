Тренер "Шахтаря" прокоментував вихід до півфіналу Ліги конференцій

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран дав коментар після матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій з нідерландським "АЗ Алкмаром".

Поєдинок на стадіоні "АФАС" в місті Алкмар у Нідерландах завершився бойовою нічиєю — 2:2.

Оскільки у першому поєдинку в польському Кракові "гірники" розбили суперника з рахунком 3:0, то за сумою двох зустрічей саме донецький клуб пробився до півфіналу Ліги конференцій.

Цей успіх Туран присвятив усім людям в Україні. Його слова після гри передає кореспондент Tribuna.com Сергій Козачок.

"Передусім хочу подякувати АЗ за боротьбу і побажати їм успіху у фіналі Кубка наступної неділі. Це команда з великим потенціалом, і для нас це була справді чудова можливість розвиватися. Я маю до них велику повагу.

Якщо говорити про сам матч, то для нас він був емоційним, адже грати проти такої команди, як АЗ, дуже непросто. У тактичному плані моя команда виступила дуже добре. Було зовсім нелегко грати проти АЗ, який має дуже якісний пресинг.

Я хочу присвятити цей матч усім людям в Україні, які щоранку прокидаються з надією, що завтра їхні діти прокинуться без бомб", — сказав Туран.

"Шахтар" у півфіналі Ліги конференцій зіграє з переможцем протистояння "Крістал Пелас" (Англія) — "Фіорентина" (Італія). У першому матчі "орли" вдома розбили "фіалок" з рахунком 3:0.

Представник України зіграє в півфіналі єврокубка вперше від 2020 року, коли "Шахтар" дійшов до півфіналу Ліги Європи, де поступився "Інтеру".