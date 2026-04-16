Тренер "Шахтера" прокомментировал выход в полуфинал Лиги конференций

Арда Туран / © Associated Press

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран дал комментарий после ответного матча 1/4 финала Лиги конференций с нидерландским "АЗ Алкмаром".

Поединок на стадионе "АФАС" в городе Алкмар в Нидерландах завершился боевой ничьей — 2:2.

Поскольку в первом поединке в польском Кракове "горняки" разбили соперника со счетом 3:0, то по сумме двух встреч именно донецкий клуб пробился в полуфинал Лиги конференций.

Этот успех Туран посвятил всем людям в Украине. Его слова после игры передает корреспондент Tribuna.com Сергей Козачок.

"Прежде всего хочу поблагодарить АЗ за борьбу и пожелать им успеха в финале Кубка в следующее воскресенье. Это команда с большим потенциалом, и для нас это была действительно отличная возможность развиваться. Я имею к ним большое уважение.

Если говорить о самом матче, то для нас он был эмоционален, ведь играть против такой команды, как АЗ, очень непросто. В тактическом плане моя команда очень хорошо выступила. Было совсем нелегко играть против АЗ, у которого очень качественный прессинг.

Я хочу посвятить этот матч всем людям в Украине, которые каждое утро просыпаются в надежде, что завтра их дети проснутся без бомб", — сказал Туран.

"Шахтер" в полуфинале Лиги конференций сыграет с победителем противостояния "Кристал Пэлас" (Англия) — "Фиорентина" (Италия). В первом матче "орлы" дома разбили "фиалок" со счетом 3:0.

Представитель Украины сыграет в полуфинале еврокубка впервые с 2020 года, когда "Шахтер" дошел до полуфинала Лиги Европы, где уступил "Интеру".