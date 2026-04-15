Лига чемпионов: кто уже вышел в 1/2 финала
Список клубов, которые пробились в полуфинал самого престижного еврокубка.
7/8 и 14/15 апреля проходят матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.
По их итогам определятся полуфиналисты самого престижного евротурнира.
Вашему вниманию список клубов, которые уже пробились в 1/2 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Участники 1/2 финала Лиги чемпионов
ПСЖ (Франция)
"Атлетико" Мадрид (Испания)
Список дополнится после матчей 15 апреля.
Полуфинальные пары Лиги чемпионов
ПСЖ (Франция) — "Реал" Мадрид (Испания) / "Бавария" (Германия)
"Атлетико" Мадрид (Испания) — "Спортинг" (Португалия) / "Арсенал" (Англия)
Полуфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 28/29 апреля и 5/6 мая.
Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.