ТСН в социальных сетях

Лига чемпионов: кто уже вышел в 1/2 финала

Список клубов, которые пробились в полуфинал самого престижного еврокубка.

Максим Приходько
"Атлетико" Мадрид

"Атлетико" Мадрид

7/8 и 14/15 апреля проходят матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

По их итогам определятся полуфиналисты самого престижного евротурнира.

Вашему вниманию список клубов, которые уже пробились в 1/2 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Участники 1/2 финала Лиги чемпионов

  • ПСЖ (Франция)

  • "Атлетико" Мадрид (Испания)

Список дополнится после матчей 15 апреля.

Полуфинальные пары Лиги чемпионов

  • ПСЖ (Франция) — "Реал" Мадрид (Испания) / "Бавария" (Германия)

  • "Атлетико" Мадрид (Испания) — "Спортинг" (Португалия) / "Арсенал" (Англия)

Полуфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 28/29 апреля и 5/6 мая.

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.

