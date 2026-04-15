"Атлетико" в ответном матче проиграл "Барселоне", но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

"Атлетико" — "Барселона" / © Associated Press

Мадридский "Атлетико" уступил каталонской "Барселоне" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Метрополитано" в Мадриде завершился со счетом 1:2 .

Уже на 4-й минуте встречи вингер каталонцев Ламин Ямаль открыл счет, воспользовавшись грубой ошибкой защитника "матрасников" Клемана Лангле.

На 24-й минуте "Барселона" забила во второй раз — Ферран Торрес сравнял счет по сумме двух матчей.

На 31-й минуте "Атлетико" снова вышел вперед в двухматчевом противостоянии — голом отличился Адемола Лукман.

На 55-й минуте "сине-гранатовые", казалось, во второй раз сравняли счет по сумме двух поединков — Ферран Торрес оформил дубль, но после просмотра видеоповтора (VAR) гол отменили из-за офсайда.

На 79-й минуте "Барселона" осталась в меньшинстве — защитник каталонцев Эрик Гарсия получил прямую красную карточку за то, что перед собственной штрафной площадкой сбил Александера Серлота, который выбегал один на один с вратарем "блаугранас".

Первая игра между командами состоялась 8 апреля на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась победой "матрасников" со счетом 2:0. Поэтому по сумме двух матчей именно подопечные Диего Симеоне триумфовали (3:2) и вышли на следующую стадию.

"Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия). В первой встрече лондонцы на выезде победили лиссабонцев со счетом 1:0.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.