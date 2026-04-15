"Атлетіко" в матчі-відповіді програв "Барселоні", але вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів

Підопічні Дієго Сімеоне в напруженій грі здобули результат, необхідний для продовження боротьби в турнірі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Атлетіко" — "Барселона" / © Associated Press

Мадридський "Атлетіко" поступився каталонській "Барселоні" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді завершився з рахунком 1:2.

Уже на 4-й хвилині зустрічі вінгер каталонців Ламін Ямаль відкрив рахунок, скориставшись грубою помилкою захисника "матрацників" Клемана Лангле.

На 24-й хвилині "Барселона" забила вдруге — Ферран Торрес зрівняв рахунок за сумою двох матчів.

На 31-й хвилині "Атлетіко" знову вийшов вперед у двоматчевому протистоянні — голом відзначився Адемола Лукман.

На 55-й хвилині "синьо-гранатові", здавалося, вдруге зрівняли рахунок за сумою двох поєдинків — Ферран Торрес оформив дубль, але після перегляду відеоповтору (VAR) гол скасували через офсайд.

На 79-й хвилині "Барселона" залишилася в меншості — захисник каталонців Ерік Гарсія отримав пряму червону картку за те, що перед власним штрафним майданчиком збив Александера Серлота, який вибігав один на один з воротарем "блаугранас".

Перша гра між командами відбулася 8 квітня на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні та завершилася перемогою "матрацників" з рахунком 2:0. Тож за сумою двох матчів саме підопічні Дієго Сімеоне тріумфували (3:2) та вийшли до наступної стадії.

Огляд матчу "Атлетіко" — "Барселона"

"Атлетіко" у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Спортинг" (Португалія) — "Арсенал" (Англія). У першій зустрічі лондонці на виїзді перемогли лісабонців з рахунком 1:0.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

