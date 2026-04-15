ПСЖ без Забарного удруге обіграв "Ліверпуль" і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів

Французький ПСЖ обіграв англійський "Ліверпуль" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 0:2 .

Обидва гол в цій зустрічі підопічні Луїса Енріке забили в другому таймі — дубль оформив чинний володар "Золотий м'яча" Усман Дембеле, відзначившись на 72-й та 90+1-й хвилинах.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний провів увесь матч на лавці для запасних.

Перша гра між командами відублася 8 квітня на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі та завершилася перемогою парижан з рахунком 2:0. Тож за сумою двох матчів ПСЖ здолав "Ліверпуль" з рахунком 4:0 та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Реал" Мадрид (Іспанія) — "Баварія" (Німеччина). Перша гра в Мадриді закінчилася перемогою мюнхенців з рахунком 2:1.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.