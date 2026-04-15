ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
1 хв

ПСЖ без Забарного удруге обіграв "Ліверпуль" і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів

Дубль Усмана Дембеле приніс парижанам перемогу в другому поєдинку з мерсисайдцями.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ПСЖ

ПСЖ / © Associated Press

Французький ПСЖ обіграв англійський "Ліверпуль" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 0:2.

Обидва гол в цій зустрічі підопічні Луїса Енріке забили в другому таймі — дубль оформив чинний володар "Золотий м'яча" Усман Дембеле, відзначившись на 72-й та 90+1-й хвилинах.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний провів увесь матч на лавці для запасних.

Перша гра між командами відублася 8 квітня на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі та завершилася перемогою парижан з рахунком 2:0. Тож за сумою двох матчів ПСЖ здолав "Ліверпуль" з рахунком 4:0 та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Огляд матчу "Ліверпуль" — ПСЖ

ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Реал" Мадрид (Іспанія) — "Баварія" (Німеччина). Перша гра в Мадриді закінчилася перемогою мюнхенців з рахунком 2:1.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie