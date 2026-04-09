ПСЖ без Забарного розібрався з "Ліверпулем" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

ПСЖ — "Ліверпуль" / © Associated Press

Французький ПСЖ удома обіграв англійський "Ліверпуль" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 2:0 .

Парижани швидко відкрили рахунок — уже на 11-й хвилині зустрічі забив Дезіре Дуе.

У другому таймі підопічні Луїса Енріке збільшили свою перевагу в рахунку — на 65-й хвилині точним ударом відзначився Хвіча Кварацхелія.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний провів увесь матч на лавці для запасних.

Огляд матчу ПСЖ — "Ліверпуль"

Матч-відповідь між "Ліверпулем" і ПСЖ відбудеться у вівторок, 14 квітня, на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Початок — о 22:00 за київським часом.

Переможець пари ПСЖ — "Ліверпуль" у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Реал" Мадрид (Іспанія) — "Баварія" (Німеччина).

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.