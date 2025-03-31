Зодіакальний гороскоп на квітень 2025 року для всіх 12 знаків

Гороскоп / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Наші вчинки, незважаючи на їхню імпульсивність, стануть більш упорядкованими, водночас керуватися ми будемо не стільки практичністю і розважливістю, скільки натхненням, що не завадить перемогти, досягнувши поставленої мети. У житті суспільства на перший план вийде боротьба за свободу як цілих країн і народів, так і окремих особистостей, і справедливість, що завжди важливо і актуально.

Про те, що чекає в цей час на представників усіх знаків зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен

Життєві зміни, пов’язані із заходженням до знаку планети ілюзій і фанатизму Нептуна, насамперед, торкнуться тих, хто народився в березні, а також інтуїтивних і творчих людей, але інших пертурбації теж не минають, і до них необхідно бути готовими. Вдалими стануть будь-які операції з нерухомістю, а в останній декаді місяця можлива ще й доленосна романтична зустріч, яка особливо потішить тих, хто ще не знайшов свою другу половинку.

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Телець

Більша частина місяця піде на підбиття підсумків і роботу над помилками, без якої буде складно рухатися вперед — як у професійному, так і у фінансовому сенсі. Відчуття безвиході, шлейф якого тягнеться за представниками знака від минулого місяця, зміниться можливістю і бажанням винаходити і вигадувати, створюючи щось нове, включаючи навіть те, що досі здавалося неможливим. Також імовірна пропозиція руки і серця з усіма наслідками, що випливають з цього.

Близнята

Ухвалюючи важливі — насамперед професійні рішення — має сенс ризикнути і зробити різкий і несподіваний крок, принцип «тише їдеш — далі будеш» у цей час неактуальний. Події в особистому житті обіцяють бути настільки яскравими і незабутніми, що ближче до кінця місяця представники знака навіть втомляться від їх калейдоскопу. Тим не менше, зірки не радять їм розслаблятися: відпочити вони ще встигнуть, поки ж потрібно брати від життя все, що воно дає, сповна і не роздумуючи.

Рак

На роботі важливі скрупульозність, відповідальність і обережність — у жодному разі не можна допускати недбалості у виконанні поставлених начальством завдань, оскільки це може негативно позначитися на професійному авторитеті, повернути його на попередній рівень буде важко. Марс поверне представникам знака притаманні їм доброзичливість і приязність, що дозволить покращити взаємини з оточенням.

Лев

Приємні життєві моменти будуть пов’язані із зарубіжжям, звідки прийдуть як цікаві ділові пропозиції, так і повідомлення, пов’язані з давно очікуваними змінами в особистому житті, до того ж вони можуть бути пов’язані і з людьми, які давно присутні в житті представників знака. В останній декаді місяця, ухвалюючи важливі рішення і роблячи рішучі кроки, важливо уникати зайвої імпульсивності та поспіху.

Діва

На перший план вийде особисте життя, що принесе умиротворення в сімейне життя і яскраві фарби в стосунки з партнером, який тільки готується стати офіційною другою половинкою представників знака. А ось на припинення конфліктів із друзями поки що розраховувати не варто — знайти з ними спільну мову на цьому етапі ще не вдасться. Необхідні для бізнесу і вирішення побутових питань — наприклад, ремонту — кошти прийдуть у вигляді грантів, кредитів і допомоги від спонсорів.

Терези

Місяць ідеально підходить для презентації будь-якого роду ділових проектів, які виявляться настільки успішними, що принесуть необхідні для їх втілення в життя фінанси — в охочих взяти участь у їх реалізації браку не буде. Успіх чекає на представників знака, які працюють в індустрії краси та лакшері-сегмента, але не менш важлива і сфера охорони здоров’я, тому всім, хто має стосунок до сказаного вище, ніяк не можна втратити щасливий шанс, що випадає.

Скорпіон

У вирішенні робочих питань необхідно виявляти максимум старанності, не вважаючи, що якимись справами можна пожертвувати як несуттєвими: у цей час професійний авторитет перебуває під особливим контролем вищих сфер, а вони не вибачать помилки. Активізується — і принесе успіх — частина гороскопу, яка відповідає за дітей і творчість, а, найімовірніше, за те і те одночасно: що може бути краще, ніж талановиті діти, які тішать батьків своїми успіхами.

Стрілець

Більша частина місяця мине під знаком кохання і натхнення, водночас важко буде сказати, що стане причиною, а що — наслідком, так і неважливо, головне, що представникам знака забезпечені яскраві емоції та незабутні спогади. Домашні клопоти можуть набути радикальних форм: найімовірніше, ремонтом справа не обмежиться, а ось переїзд до нової квартири або іншого міста зі значним поліпшенням житлових умов цілком ймовірний.

Козоріг

Енергії цього місяця сприятливі для будь-яких операцій з нерухомістю, коли можна буде продавати старе житло та купувати нове — хтось вибере сусідній будинок чи вулицю, а хтось — вирішить гайнути набагато далі, вирушивши до населеного пункту на березі озера чи океану. В особистому житті велика ймовірність нових знайомств і бурхливих романтичних взаємин, які, хоч і яскраво «горітимуть», досить довго не «згаснуть», а, можливо, і стануть довготривалими.

Водолій

На перший план вийдуть професійна та ділова життєві сфери, де вдасться багато чого домогтися, особливо якщо не реагувати на маніпуляції колег-недоброзичливців, які захочуть вибити представників знака зі звичної їм колії. У стосунках із близькими людьми — насамперед, друзями та родичами, не варто ставати в позу, домагаючись свого будь-якими способами — іноді має сенс поступитися, щоб зберегти взаємини, які дорогі представникам знака.

Риби

Приємною новиною для представників знака стане вихід з нього Нептуна, який довго ускладнював їхнє життя — відводив убік від «дороги», яким їм необхідно йти, і обдурюючи їх, змушуючи приймати бажане за дійсне. Приплив сил — як моральних, так і фізичних, — які вони в результаті відчують, дозволить їм отримати бажане не лише у професії, а й у особистому житті. Варто скористатися збігом вдалих обставин, щоб досягти важливої мети.

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