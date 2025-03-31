Скільки поліцейських воює на фронті: Білошицький здивував відповіддю

Олексій Білошицький / © TSN

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Тисячі поліцейських Національної поліції України воюють на лінії фронту та дають відсіч російському ворогу.

Про це Вікторії Гнатюк в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За його словами, «поліція не воює» — це суперечливий і негативний наратив, який не відповідає дійсності.

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«Адже, якщо брати по підрозділам Національної поліції, то з самого першого дня Національна поліція перебуває в бойових діях і приймає участь в бойових діях. І якщо брати від початку повномасштабного наступу, то керівництвом Національної поліції одразу вживались заходи по зміцненню обороноздатності саме поліцейських підрозділів, забезпеченню, створенню тих підрозділів, які будуть безпосередньо надавати відсіч ворогу на лінії фронту, і підтримці цих підрозділів», — розповів Олексій Білошицький.

Сьогодні ті, по сучасним міркам невеликі поліцейські підрозділи, вже переросли в бригади.

«Створена бойова бригада „Хижак“, є бойова бригада „Лють“, є стрілецькі підрозділи Національної поліції, які зараз представлені тисячами поліцейських. На жаль, я зараз не можу сказати цифру, але це тисячі і тисячі поліцейських, які перебувають на лінії фронту і дають відсіч ворогу», — каже Олексій Білошицький.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОЛІЦІЯ НЕ ВОЮЄ?! БІЛОШИЦЬКИЙ — про роботу з ТЦК, патрульних в окопах та недовіру суспільства