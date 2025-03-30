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- Війна
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Ворог просунувся на Донеччині — DeepState
На жаль, фіксуються успіхи противника.
З’явилася оновлена мапа DeepState. Окупанти просунулися у Донецькій області.
Про це повідомляє DeepState.
“Ворог просунувся біля Преображенки, Олександрополя та Нового”, — йдеться у повідомленні.
Раніше президент України Володимир Зеленський говорив з головнокомандувачем ЗМУ Олександром Сирським про ситуацію на нашому фронті. Також йшлося про ті райони, де наші сили діють на території Росії.