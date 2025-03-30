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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
1 хв

Ворог просунувся на Донеччині — DeepState

На жаль, фіксуються успіхи противника.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Фронт

Фронт / © ТСН.ua

З’явилася оновлена мапа DeepState. Окупанти просунулися у Донецькій області.

Про це повідомляє DeepState.

“Ворог просунувся біля Преображенки, Олександрополя та Нового”, — йдеться у повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський говорив з головнокомандувачем ЗМУ Олександром Сирським про ситуацію на нашому фронті. Також йшлося про ті райони, де наші сили діють на території Росії.

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