Росіяни женуть на фронт старезні вантажівки - "ГАЗ-69" у бою

ГАЗ-69 / © Вікіпедія

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Росія змушена використовувати на фронті вантажівки «ГАЗ-69» через значні втрати техніки.

Про це пише видання Forbes.

«Ці позашляховики, розроблені наприкінці 1940-х років і випущені з конвеєра 1952 року, тепер повертаються на поле бою, хоча останній екземпляр був зібраний ще в 1972 року», — зазначають журналісти.

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Поява старих позашляховиків свідчить про демеханізацію російської армії. За час війни втрати бронетехніки та інших важких транспортних засобів Росії перевищили 20 000 одиниць. Для порівняння, вся британська армія має близько 18 000 транспортних засобів.

За даними нещодавнього дослідження, близько 70% втрат техніки Росії складають броньовані вантажівки та цивільні транспортні засоби: фургони, вантажівки, легкові автомобілі та навіть гольф-кари. Через це попит на ще менш придатний транспорт — електросамокати, коні та віслюки — зростає.

Раніше повідомлялося, що російські військові публічно скаржаться, що через високу активність українських безпілотників у прифронтовій зоні утворилася «сіра зона» в кілька кілометрів, куди не можуть безпечно заїхати навіть бронемашини. В таких умовах окупантам доводиться вручну переносити вантажі або залучати віслюків.