Які доплати передбачені для пенсіонерів 65-70 років у 2025 році

Пенсіонери / © УНІАН

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В Україні у 2025 році підвищать виплати пенсіонерам. Згідно з постановою Кабміну № 209, доплати будуть надаватися непрацюючим пенсіонерам із достатнім страховим стажем.

Про це пише Судово-юридична газета.

Якщо пенсія осіб віком 65 років і старше менша за 3 758 грн, їм буде встановлена доплата до цієї суми, при наявності достатнього стажу — 35 років у чоловіків та 30 років у жінок. Особи до 70 років також мають право на доплату, якщо їх пенсія менша за 3 323 грн, за умови наявності необхідного стажу або інвалідності I групи.

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Особи 70-80 років — якщо пенсія менша за 3 613 грн, її також доплачують (за стажу 35/30 років). Особи 80+ — аналогічна доплата передбачена для тих, чия пенсія не досягає 3 758 грн (мінімальний стаж — 25 років для чоловіків, 20 років для жінок).

Для осіб віком від 70 до 80 років, якщо їх пенсія менша за 3 613 грн, їм нададуть доплату до цієї суми, за умови, що вони мають відповідний страховий стаж (35 років у чоловіків і 30 років у жінок). Особи старші за 80 років отримують доплату до 3 758 грн, якщо їх пенсія не досягає цієї суми, при стажі 25 років у чоловіків та 20 років у жінок.

Пенсіонери віком 65-70 років не отримують окремих надбавок, але після досягнення 70 років їм призначається додаткова виплата. Для тих, хто в віці від 70 до 74 років, ця доплата становить 300 грн.

Нагадаємо, від 1 квітня в Україні планується підвищення пенсій для близько 630 000 пенсіонерів, які працюють.