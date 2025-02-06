Про них багато хто не знає: повний список пільг для пенсіонерів України 2025 року

Які види пільг можуть отримати пенсіонери в Україні у 2025 році

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», мінімальна пенсія встановлюється на рівні прожиткового мінімуму.

Станом на 2025 рік прожитковий мінімум становить 2 920 гривень, а мінімальна заробітна плата – 8 000 гривень. Водночас мінімальний розмір пенсії складає 2 361 гривню. Оскільки ця сума є досить низькою, держава передбачила низку пільг для пенсіонерів, спрямованих на покращення їхнього фінансового стану та соціального захисту.

Розповідаємо, які пільги громадянам, які досягнуть 60-річного віку в цьому році передбачає соціальна політика України.

Які пільги отримують українці старше 60 років

Право виходу на пенсію за віком визначається відповідно до законодавчих вимог щодо віку та страхового стажу. У 2025 році українці, які досягнуть 60-річного віку, зможуть вийти на пенсію за умови наявності не менше 32 років страхового стажу.

Після досягнення пенсійного віку громадяни отримують право на низку державних пільг, спрямованих на підтримку їхнього добробуту.

Комунальні пільги та субсидії

Пенсіонери мають право на отримання субсидії для оплати житлово-комунальних послуг. Її розмір визначається з урахуванням доходів домогосподарства та вартості послуг. Якщо витрати на оплату комунальних рахунків перевищують 15% щомісячного доходу, пенсіонери можуть оформити субсидію. Для цього необхідно звернутися до соціальних служб, подавши відповідну заяву та декларацію про доходи.

Окремі категорії пенсіонерів, які мешкають у сільській місцевості та мають стаж роботи у певних сферах, можуть отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг. До них належать:

медичні працівники та фармацевти,

педагоги,

працівники музеїв і бібліотек,

спеціалісти з захисту рослин,

працівники державних і комунальних закладів культури та освіти.

Ця пільга також поширюється на придбання твердого і рідкого палива для опалення, а також скрапленого газу.

Щоб отримати зазначену пільгу, пенсіонерам необхідно мати щонайменше три роки стажу за відповідною спеціальністю та працювати на відповідних посадах на момент виходу на пенсію.

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті

Пенсіонери в Україні можуть безкоштовно користуватися громадським наземним транспортом, а також приміськими поїздами, за умови пред’явлення пенсійного посвідчення або довідки, виданої Пенсійним фондом України. Водночас пільги не поширюються на проїзд у маршрутних таксі.

Безоплатна юридична допомога для пенсіонерів

Пенсіонери мають право на безкоштовну юридичну допомогу, яку надає держава та фінансує з державного бюджету повністю або частково. Вони можуть звернутися до юристів для консультацій з питань, пов’язаних із нарахуванням пенсій, соціальних виплат, вирішенням майнових спорів та інших правових аспектів.

Знижка на автострахування

Пенсіонери, які володіють автомобілем з об'ємом двигуна до 2500 куб. см або електродвигуном потужністю до 100 кВт, мають право на 50% знижку при оформленні автострахування.

Звільнення від земельного податку

Пенсіонери за віком можуть бути звільнені від земельного податку, зокрема для садівництва, дачних потреб чи будівництва житла згідно зі статтею 281.1. Податкового кодексу України

Пільга надається в межах таких значень:

До 0,12 га — для садівництва.

До 0,10 га — для дачних потреб.

До 0,01 га — для будівництва гаража.

До 0,10 га — для будівництва в містах.

До 0,15 га — для будівництва у селищах міського типу.

До 0,25 га — для будівництва житлового будинку в селі.

До 2 га — для ведення особистого сільського господарства.

Однак пенсіонери, яким була призначена пенсія за віком на пільгових умовах, не мають права на пільгу щодо сплати земельного податку, якщо вони не досягли пенсійного віку, а саме 60 років.

Безкоштовна парковка

Багато літніх людей не знають, що можуть безкоштовно паркувати свої автомобілі на платних парковках.

Вікові доплати для пенсіонерів у 2025 році

У 2025 році деякі категорії пенсіонерів отримають додаткові виплати, які нараховуються після досягнення певного віку.

Підвищення пенсій передбачене для осіб, яким виповнилося 70, 75 або 80 років, за умови, що їхня пенсія не перевищує 10 340 грн.

Розмір вікових доплат:

від 70 до 75 років – 300 грн;

від 75 до 80 років – 456 грн;

після 80 років – 570 грн.

При цьому нараховується лише одна доплата відповідно до вікової категорії, комбінувати кілька надбавок неможливо.

Окремі категорії пенсіонерів віком понад 80 років можуть оформити додаткову фінансову допомогу. Вона надається не всім, а лише тим, хто отримує пенсію за віком, чи проживає самотньо або потребує постійного стороннього догляду.

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