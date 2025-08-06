Домашній мармелад: три найкращі рецепти

Домашній мармелад

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Домашній мармелад — це чудова альтернатива магазинним солодощам. Він не лише смачний, але й корисний, оскільки містить натуральні інгредієнти. Існує безліч рецептів, але ми зібрали три найпростіші та найпопулярніші, які легко приготувати вдома.

1. Домашний мармелад з ягід та агар-агар

Цей рецепт ідеально підійде для тих, хто шукає швидкий і максимально натуральний варіант. Вам знадобляться лише ягоди та агар-агар.

Інгредієнти

300 г будь-яких ягід (свіжих або заморожених)

5 г агар-агару

Як приготувати мармелад

Розморозьте ягоди, якщо вони були заморожені, і перебийте їх блендером до стану пюре. Якщо ягоди кислі, можна додати підсолоджувач за смаком. Додайте агар-агар до ягідного пюре. Поставте каструлю на вогонь, доведіть суміш до кипіння і проваріть ще 2 хвилини. Розлийте готовий мармелад по формах і поставте в холодильник на 1 годину. Після застигання десерт готовий до вживання.

2. Як зробити мармелад з соку

Цей рецепт дозволяє експериментувати зі смаками, використовуючи будь-який улюблений сік — вишневий, апельсиновий, морквяний тощо.

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Інгредієнти

200 мл соку

60 г цукру (або за смаком)

3 г агар-агару

Інструкція, як приготувати

Налийте сік у ківш із товстим дном і злегка нагрійте його. Додайте цукор та агар-агар, ретельно перемішайте і залиште на 15 хвилин. Перенесіть ківш на плиту і, постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння. Після закипання варіть ще 30 секунд, не перестаючи помішувати, щоб агар-агар не пристав до дна. Розлийте гарячий мармелад по силіконових формочках або в контейнер, застелений пергаментом. Дайте охолонути, а потім поставте в холодильник на 1–2 години до повного застигання.

3. Яблучний мармелад: простий рецепт

Цей класичний рецепт не вимагає додаткових загусників, оскільки яблука містять багато натурального пектину.

Інгредієнти

2,5 кг яблук

1,5 кг цукру

1 склянка води

Як приготувати яблучний мармелад