- Дата публікації
-
- Категорія
- Підбірки рецептів
- Кількість переглядів
- 50
- Час на прочитання
- 2 хв
Домашній мармелад: три найкращі рецепти
Мармелад в домашніх умовах: 3 найкращі рецепти
Домашній мармелад — це чудова альтернатива магазинним солодощам. Він не лише смачний, але й корисний, оскільки містить натуральні інгредієнти. Існує безліч рецептів, але ми зібрали три найпростіші та найпопулярніші, які легко приготувати вдома.
1. Домашний мармелад з ягід та агар-агар
Цей рецепт ідеально підійде для тих, хто шукає швидкий і максимально натуральний варіант. Вам знадобляться лише ягоди та агар-агар.
Інгредієнти
300 г будь-яких ягід (свіжих або заморожених)
5 г агар-агару
Як приготувати мармелад
Розморозьте ягоди, якщо вони були заморожені, і перебийте їх блендером до стану пюре. Якщо ягоди кислі, можна додати підсолоджувач за смаком.
Додайте агар-агар до ягідного пюре.
Поставте каструлю на вогонь, доведіть суміш до кипіння і проваріть ще 2 хвилини.
Розлийте готовий мармелад по формах і поставте в холодильник на 1 годину. Після застигання десерт готовий до вживання.
2. Як зробити мармелад з соку
Цей рецепт дозволяє експериментувати зі смаками, використовуючи будь-який улюблений сік — вишневий, апельсиновий, морквяний тощо.
Інгредієнти
200 мл соку
60 г цукру (або за смаком)
3 г агар-агару
Інструкція, як приготувати
Налийте сік у ківш із товстим дном і злегка нагрійте його.
Додайте цукор та агар-агар, ретельно перемішайте і залиште на 15 хвилин.
Перенесіть ківш на плиту і, постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння.
Після закипання варіть ще 30 секунд, не перестаючи помішувати, щоб агар-агар не пристав до дна.
Розлийте гарячий мармелад по силіконових формочках або в контейнер, застелений пергаментом.
Дайте охолонути, а потім поставте в холодильник на 1–2 години до повного застигання.
3. Яблучний мармелад: простий рецепт
Цей класичний рецепт не вимагає додаткових загусників, оскільки яблука містять багато натурального пектину.
Інгредієнти
2,5 кг яблук
1,5 кг цукру
1 склянка води
Як приготувати яблучний мармелад
Помийте яблука, наріжте їх на шматочки, викладіть у каструлю і додайте склянку води.
Варіть на невеликому вогні, поки яблука повністю не розм’якшаться.
Подрібніть розварені яблука до стану пюре за допомогою блендера. Для отримання ідеально однорідної консистенції протріть пюре через сито.
Поставте пюре на невеликий вогонь і варіть до загустіння. Коли маса стане густішою, додайте цукор і продовжуйте варити, постійно помішуючи, щоб не пригоріло.
Коли пюре стане дуже густим, викладіть його на деко, застелене пергаментом, і розрівняйте.
Поставте деко в розігріту до 80–100 °C духовку на 2 години. Можна увімкнути вентилятор і трохи прочинити дверцята.
Дайте мармеладу охолонути. Потім накрийте його листом пергаменту, переверніть і зніміть папір, що був знизу. Залиште мармелад сушитися на добу, після чого можна нарізати його на шматочки.