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Дата публикации
Категория
Подборки рецептов
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Время на прочтение
2 мин

Домашний мармелад: три лучших рецепта

Мармелад в домашних условиях: 3 лучших рецепта

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Домашний мармелад

Домашний мармелад

Домашний мармелад — это отличная альтернатива магазинным сладостям. Он не только вкусен, но и полезен, поскольку содержит натуральные ингредиенты. Существует множество рецептов, но мы собрали три самых простых и популярных, которые легко приготовить дома.

1. Домашний мармелад из ягод и агар-агар

Этот рецепт идеально подойдет для ищущих быстрый и максимально натуральный вариант. Вам понадобятся только ягоды и агар-агар.

Ингредиенты

  • 300 г любых ягод (свежих или замороженных)

  • 5 г агар-агара

Как приготовить мармелад.

  1. Разморозьте ягоды, если они были заморожены, и перебейте их блендером до состояния пюре. Если ягоды кислые, можно добавить подсластитель по вкусу.

  2. Добавьте агар-агар к ягодному пюре.

  3. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите смесь до кипения и проварите еще 2 минуты.

  4. Разлейте готовый мармелад по формам и поставьте в холодильник на 1 час. После застывания десерт готов к употреблению.

2. Как сделать мармелад из сока

Этот рецепт позволяет экспериментировать со вкусами, используя любой излюбленный сок — вишневый, апельсиновый, морковный и т.д.

Ингредиенты

  • 200 мл сока

  • 60 г сахара (или по вкусу)

  • 3 г агар-агара

Инструкция, как приготовить

  1. Налейте сок в ковш с толстым дном и немного нагрейте его.

  2. Добавить сахар и агар-агар, тщательно перемешать и оставить на 15 минут.

  3. Перенесите ковш на плиту и, постоянно помешивая, доведите смесь до кипения.

  4. После закипания варите еще 30 секунд, не переставая помешивать, чтобы агар-агар не пристал ко дну.

  5. Разлейте горячий мармелад по силиконовым формочкам или в контейнер, застеленный пергаментом.

  6. Дайте остыть, а затем поставьте в холодильник на 1–2 часа до полного застывания.

3. Яблочный мармелад: простой рецепт

Этот классический рецепт не требует дополнительных загустителей, поскольку яблоки содержат много натурального пектина.

Ингредиенты

  • 2,5 кг яблок

  • 1,5 кг сахара

  • 1 стакан воды

Как приготовить яблочный мармелад.

  1. Вымойте яблоки, нарежьте их на кусочки, выложите в кастрюлю и добавьте стакан воды.

  2. Варите на небольшом огне, пока яблоки полностью не размягчатся.

  3. Измельчите разваренные яблоки до состояния пюре с помощью блендера. Для получения совершенно однородной смеси протрите пюре через сито.

  4. Поставьте пюре на маленький огонь и варите до загустения. Когда масса станет гуще, добавьте сахар и продолжайте варить, постоянно помешивая, чтобы не пригорело.

  5. Когда пюре станет очень густым, выложите его на противень, застеленный пергаментом, и разровняйте.

  6. Поставьте противень в разогретую до 80–100 °C духовку на 2 часа. Можно включить вентилятор и немного приоткрыть дверцу.

  7. Дайте мармеладу остыть. Затем накройте его листом пергамента, переверните и снимите бумагу, которая была снизу. Оставьте мармелад сушиться в день, после чего можно нарезать его на кусочки.

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