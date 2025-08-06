Домашний мармелад: три лучших рецепта

Домашний мармелад

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Домашний мармелад — это отличная альтернатива магазинным сладостям. Он не только вкусен, но и полезен, поскольку содержит натуральные ингредиенты. Существует множество рецептов, но мы собрали три самых простых и популярных, которые легко приготовить дома.

1. Домашний мармелад из ягод и агар-агар

Этот рецепт идеально подойдет для ищущих быстрый и максимально натуральный вариант. Вам понадобятся только ягоды и агар-агар.

Ингредиенты

300 г любых ягод (свежих или замороженных)

5 г агар-агара

Как приготовить мармелад.

Разморозьте ягоды, если они были заморожены, и перебейте их блендером до состояния пюре. Если ягоды кислые, можно добавить подсластитель по вкусу. Добавьте агар-агар к ягодному пюре. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите смесь до кипения и проварите еще 2 минуты. Разлейте готовый мармелад по формам и поставьте в холодильник на 1 час. После застывания десерт готов к употреблению.

2. Как сделать мармелад из сока

Этот рецепт позволяет экспериментировать со вкусами, используя любой излюбленный сок — вишневый, апельсиновый, морковный и т.д.

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Ингредиенты

200 мл сока

60 г сахара (или по вкусу)

3 г агар-агара

Инструкция, как приготовить

Налейте сок в ковш с толстым дном и немного нагрейте его. Добавить сахар и агар-агар, тщательно перемешать и оставить на 15 минут. Перенесите ковш на плиту и, постоянно помешивая, доведите смесь до кипения. После закипания варите еще 30 секунд, не переставая помешивать, чтобы агар-агар не пристал ко дну. Разлейте горячий мармелад по силиконовым формочкам или в контейнер, застеленный пергаментом. Дайте остыть, а затем поставьте в холодильник на 1–2 часа до полного застывания.

3. Яблочный мармелад: простой рецепт

Этот классический рецепт не требует дополнительных загустителей, поскольку яблоки содержат много натурального пектина.

Ингредиенты

2,5 кг яблок

1,5 кг сахара

1 стакан воды

Как приготовить яблочный мармелад.