- Дата публикации
-
- Категория
- Подборки рецептов
- Количество просмотров
- 275
- Время на прочтение
- 2 мин
Домашний мармелад: три лучших рецепта
Мармелад в домашних условиях: 3 лучших рецепта
Домашний мармелад — это отличная альтернатива магазинным сладостям. Он не только вкусен, но и полезен, поскольку содержит натуральные ингредиенты. Существует множество рецептов, но мы собрали три самых простых и популярных, которые легко приготовить дома.
1. Домашний мармелад из ягод и агар-агар
Этот рецепт идеально подойдет для ищущих быстрый и максимально натуральный вариант. Вам понадобятся только ягоды и агар-агар.
Ингредиенты
300 г любых ягод (свежих или замороженных)
5 г агар-агара
Как приготовить мармелад.
Разморозьте ягоды, если они были заморожены, и перебейте их блендером до состояния пюре. Если ягоды кислые, можно добавить подсластитель по вкусу.
Добавьте агар-агар к ягодному пюре.
Поставьте кастрюлю на огонь, доведите смесь до кипения и проварите еще 2 минуты.
Разлейте готовый мармелад по формам и поставьте в холодильник на 1 час. После застывания десерт готов к употреблению.
2. Как сделать мармелад из сока
Этот рецепт позволяет экспериментировать со вкусами, используя любой излюбленный сок — вишневый, апельсиновый, морковный и т.д.
Ингредиенты
200 мл сока
60 г сахара (или по вкусу)
3 г агар-агара
Инструкция, как приготовить
Налейте сок в ковш с толстым дном и немного нагрейте его.
Добавить сахар и агар-агар, тщательно перемешать и оставить на 15 минут.
Перенесите ковш на плиту и, постоянно помешивая, доведите смесь до кипения.
После закипания варите еще 30 секунд, не переставая помешивать, чтобы агар-агар не пристал ко дну.
Разлейте горячий мармелад по силиконовым формочкам или в контейнер, застеленный пергаментом.
Дайте остыть, а затем поставьте в холодильник на 1–2 часа до полного застывания.
3. Яблочный мармелад: простой рецепт
Этот классический рецепт не требует дополнительных загустителей, поскольку яблоки содержат много натурального пектина.
Ингредиенты
2,5 кг яблок
1,5 кг сахара
1 стакан воды
Как приготовить яблочный мармелад.
Вымойте яблоки, нарежьте их на кусочки, выложите в кастрюлю и добавьте стакан воды.
Варите на небольшом огне, пока яблоки полностью не размягчатся.
Измельчите разваренные яблоки до состояния пюре с помощью блендера. Для получения совершенно однородной смеси протрите пюре через сито.
Поставьте пюре на маленький огонь и варите до загустения. Когда масса станет гуще, добавьте сахар и продолжайте варить, постоянно помешивая, чтобы не пригорело.
Когда пюре станет очень густым, выложите его на противень, застеленный пергаментом, и разровняйте.
Поставьте противень в разогретую до 80–100 °C духовку на 2 часа. Можно включить вентилятор и немного приоткрыть дверцу.
Дайте мармеладу остыть. Затем накройте его листом пергамента, переверните и снимите бумагу, которая была снизу. Оставьте мармелад сушиться в день, после чего можно нарезать его на кусочки.