Куриные сердечки и печень в сметане: бюджетный рецепт

Куриные сердечки и печень в сметане / © Credits

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Куриные сердечки и печень в сметане

ЛИД: Если вам нужно быстро и бюджетно накормить семью, приготовьте куриные сердечки и печень, тушеные в сметане на сковороде.

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Блюдо получается нежным, с насыщенным вкусом и густым сметанным соусом, который идеально дополнит любой гарнир.

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Ингредиенты:

Приготовление:

Промойте куриную печень и сердечки. Сердечки очистите от лишнего жира, сосудов и разрежьте пополам, печень на 2-3 части. Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук до мягкости, выложите куриные сердечки и жарьте до испарения влаги, добавьте куриную печень, обжарьте еще пять минут, помешивая, затем влейте горячую воду, сметану, добавьте лавровый лист, перец черный молотый, посолите и перемешайте. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне 10 минут.

Советы:

Сметану используйте любой жирности.

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