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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
582
Время на прочтение
1 мин

Куриные сердечки и печень в сметане: бюджетный рецепт

Если вам нужно быстро и бюджетно накормить семью, приготовьте куриные сердечки и печень, тушеные в сметане на сковороде.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
146 ккал
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Куриные сердечки и печень в сметане

Куриные сердечки и печень в сметане / © Credits

Куриные сердечки и печень в сметане

ЛИД: Если вам нужно быстро и бюджетно накормить семью, приготовьте куриные сердечки и печень, тушеные в сметане на сковороде.

Блюдо получается нежным, с насыщенным вкусом и густым сметанным соусом, который идеально дополнит любой гарнир.

Ингредиенты:

Приготовление:

  1. Промойте куриную печень и сердечки. Сердечки очистите от лишнего жира, сосудов и разрежьте пополам, печень на 2-3 части.

  2. Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.

  3. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук до мягкости, выложите куриные сердечки и жарьте до испарения влаги, добавьте куриную печень, обжарьте еще пять минут, помешивая, затем влейте горячую воду, сметану, добавьте лавровый лист, перец черный молотый, посолите и перемешайте. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне 10 минут.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

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