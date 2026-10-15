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Куриные сердечки и печень в сметане: бюджетный рецепт
Если вам нужно быстро и бюджетно накормить семью, приготовьте куриные сердечки и печень, тушеные в сметане на сковороде.
Куриные сердечки и печень в сметане
ЛИД: Если вам нужно быстро и бюджетно накормить семью, приготовьте куриные сердечки и печень, тушеные в сметане на сковороде.
Блюдо получается нежным, с насыщенным вкусом и густым сметанным соусом, который идеально дополнит любой гарнир.
Ингредиенты:
Приготовление:
Промойте куриную печень и сердечки. Сердечки очистите от лишнего жира, сосудов и разрежьте пополам, печень на 2-3 части.
Лук очистите, и нарежьте на мелкие кубики.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук до мягкости, выложите куриные сердечки и жарьте до испарения влаги, добавьте куриную печень, обжарьте еще пять минут, помешивая, затем влейте горячую воду, сметану, добавьте лавровый лист, перец черный молотый, посолите и перемешайте. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне 10 минут.
Советы:
Сметану используйте любой жирности.