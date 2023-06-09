Котлеты из куриных сердечек: необычный рецепт

Такие котлеты будут вкусными как сразу после приготовления, так и в остывшем виде. Вы сможете не только значительно сэкономить, но и порадовать семью чем-то совершенно новым.
Главным ингредиентом блюда являются куриные сердечки. Для фарша понадобится перекрутить через мясорубку сердца, лук. Добавить немного манки и обжарить. Получатся пухленькие, воздушные котлетки.
Ингредиенты:
- куриные сердечки – 300 г
- лук репчатый – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- яйцо – 1 шт.
- манная крупа – 6 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло – для жарки
Приготовление
Промойте куриные сердечки под проточной водой. Удалите жир, протоки, сосуды и еще раз промойте. Лук очистите и разрежьте на кусочки.
Пропустите через мясорубку куриные сердечки, лук и чеснок. Добавьте яйцо, соль, перец, манную крупу. Хорошо перемешайте. Накройте емкость с фаршем пленкой и оставьте на 15-20 минут для набухания.
Фарш выкладывайте столовой ложкой с горкой в сковороду с разогретым растительным маслом. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
Советы
- Куриные сердечки можно перебить блендером.
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