Котлеты из куриных сердечек: необычный рецепт

Такие котлеты будут вкусными как сразу после приготовления, так и в остывшем виде. Вы сможете не только значительно сэкономить, но и порадовать семью чем-то совершенно новым.

Главным ингредиентом блюда являются куриные сердечки. Для фарша понадобится перекрутить через мясорубку сердца, лук. Добавить немного манки и обжарить. Получатся пухленькие, воздушные котлетки.

Ингредиенты:

куриные сердечки – 300 г

лук репчатый – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

яйцо – 1 шт.

манная крупа – 6 ст. л.

перец черный молотый

соль

растительное масло – для жарки

Приготовление

Промойте куриные сердечки под проточной водой. Удалите жир, протоки, сосуды и еще раз промойте. Лук очистите и разрежьте на кусочки.

Пропустите через мясорубку куриные сердечки, лук и чеснок. Добавьте яйцо, соль, перец, манную крупу. Хорошо перемешайте. Накройте емкость с фаршем пленкой и оставьте на 15-20 минут для набухания.

Фарш выкладывайте столовой ложкой с горкой в сковороду с разогретым растительным маслом. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Советы

Куриные сердечки можно перебить блендером.

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