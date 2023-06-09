Китайцы копают яму в сердце Земли: что они там ищут

Исследователи из Китая начали копать в земле яму глубиной более 10 000 метров. Ученые считают, что, пройдя десяток слоев горных пород, им удастся добраться до пород мелового периода — известный как меловая система, возраст которого насчитывает около 145 миллионов лет.

Об этом пишет Science Alert.

Китайские геологи надеются, что скважина значительно улучшит понимание строения Земли, а также поможет в поисках запасов нефти и газа.

Когда скважину завершат, она пройдет через десять континентальных пластов. Земная кора достигает глубины в среднем около 30 км, поэтому мантии достичь не удастся.

Ожидается, что работы продлятся еще более года — к ним привлекут около двух тысяч тонн оборудования и инструментов, включая буровые долота и бурильные трубы.

Оборудование, используемое для создания скважины, должно выдерживать температуру до 200 градусов по Цельсию и атмосферное давление примерно в 1300 раз выше, чем на поверхности.

Ученые планируют использовать полученные данные для оценки экологических рисков, например, землетрясений и извержений вулканов.

Ранее ученые заявили, что в недрах Земли найдены таинственные гигантские горы. Исследователи обнаружили, что они спрятаны на границе ядра и мантии Земли на глубине около 3000 км.

Кроме того, ученые обнаружили, что внутреннее ядро Земли может состоять из двух отдельных слоев. Традиционно считают, что Земля имеет четыре основных слоя: кору, мантию, наружное и внутреннее ядра. Но это утверждение может оказаться неточным. Однако теперь геофизики предполагают, что все гораздо сложнее.

Читайте также: