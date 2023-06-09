Россияне ударили ракетами по окрестностям Харькова

Прошло без жертв.
В пятницу, 9 июня, армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по окрестностям Харькова.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Харькова. Предварительно, из комплекса С-300", — говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас профильные службы работают на месте "прилета".
Взрывы в Харькове
Утром жители Харькова услышали звуки взрывов. Сообщалось, что они произошли вне областного центра до объявления воздушной тревоги. Сирены раздались в регионе в 10:07.
Тем временем в полиции Харьковщины сообщили об атаке на регион. Жителей области призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.