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Россияне ударили ракетами по окрестностям Харькова

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
621
Время на прочтение
1 мин
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Россияне ударили ракетами по окрестностям Харькова

Россия 9 июня обстреляла окрестности Харькова ракетами. / Фото: Associated Press

Прошло без жертв.

В пятницу, 9 июня, армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по окрестностям Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Харькова. Предварительно, из комплекса С-300", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас профильные службы работают на месте "прилета".

Взрывы в Харькове

Утром жители Харькова услышали звуки взрывов. Сообщалось, что они произошли вне областного центра до объявления воздушной тревоги. Сирены раздались в регионе в 10:07.

Тем временем в полиции Харьковщины сообщили об атаке на регион. Жителей области призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Дата публикации
Просмотры
621
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