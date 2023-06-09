В российском Воронеже дрон врезался в многоэтажку (фото, видео)

Местные власти заявили об атаке дроном и о двух раненых.

В Воронеже 9 июня неизвестный беспилотник врезался в многоэтажку, в результате чего пострадали и повреждены.

Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды и местный губернатор Александр Гусев.

В российском Воронеже произошел взрыв, после которого стало ясно, что в местную многоэтажку врезался беспилотник. По предварительным данным, дрон врезался в окно жилого дома по улице Белинского.

Гусев сообщил, что в результате якобы атаки дрона на дом пробита стена и разрушен один балкон. Повреждены еще шесть.

"По предварительным данным, после атаки беспилотника ранены двое, им предоставляется вся необходимая помощь", — проинформировал губернатор.

В то же время, некоторые российские паблики сообщают, что в дом врезался сбитый БПЛА со взрывчаткой.

Телаграмм-канал Baza пишет, что БПЛА мог лететь в сторону аэродрома "Балтимор", однако, по одной из версий, сбился с курса и врезался в жилой дом.

В Воронеже дрон врезался в дом 9 июня/Фото из российских Telegram-каналов

В Воронеже дрон врезался в дом 9 июня/Фото из российских Telegram-каналов

В Воронеже дрон врезался в дом 9 июня/Фото из российских Telegram-каналов

В российском Воронеже дрон врезался в окно многоэтажки

Напомним, в ночь на 9 июня в Белгородской области РФ работала ПВО и загорелись многоэтажки. Пропагандисты заявили о якобы обстреле области.

Заметим, что в ночь на 9 июня российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. Так, враг запустил до 16 беспилотников и шесть крылатых ракет. Силы ПВО уничтожили 14 дронов и четыре ракеты.

Зафиксированы попадания на Житомирщине и Днепропетровщине, в результате которых есть погибшие.

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