В РФ семьям погибших "мобиков" вместо помощи выдали билеты в цирк

Это уже не первый случай в России, когда вместо помощи семьи погибших оккупантов отправляют в цирк.

В Тюменской области РФ семьяс мобилизованных, погибших на войне в Украине, выдали билеты в цирк.

Об этом сообщает российской пропагандистское издание 72.ru

"Билеты раздавал военкомат. Они сами формировали списки", – говорится в сообщении.

В соцсетях сами россияне раскритиковали подобную инициативу.

Напомним, что в апреле этого года в российской Карачаево-Черкесии жене мобилизованного местные власти сначала обещали привезти дрова для отопления, но вместо этого выдали два билета в цирк.

Ранее сообщалось, что российским мобикам на фронт передали "мощное" оружие" - иконки с лицом Путина и святую воду.

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