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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Удар Украины по датацентру в России: какие популярные сервисы перестали работать

У россиян возникли проблемы с интернет-сервисами после атаки на датацентр Сбербанка.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Удар Украины по датацентру в России: какие популярные сервисы перестали работать

Сбербанк / © УНИАН

В России пользователи массово жалуются на сбои в работе популярных интернет-сервисов после ночного удара по датацентру Сбербанка в Балакове Саратовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский сервис мониторинга сбоев DETECTOR404.

По данным мониторинга, проблемы возникли сразу на ряде платформ, в том числе Mail.Ru, «Облако Mail.ru», «ВКонтакте», VK WorkSpace, «Сбербанк», Ozon, GigaChat, «Яндекс Пэй» и PUBG: BATTLEGROUNDS.

Также пользователи сообщали о перебоях в работе «Точка Банка», amoCRM, «Самокату», «Контура», «СкайНет» в Санкт-Петербурге и других сервисов.

В то же время, на момент публикации часть платформ уже возобновила работу. В частности, статус «Работает» получили «Точка Банк», «ВКонтакте», VK WorkSpace, amoCRM и «Самокат».

Атаки на датацентры — что известно

Напомним, на днях датацентр «Парковый» в Киеве полностью остановил работу из-за ударов РФ. В результате серии вражеских ударов площадка датацентра получила критические повреждения.

Ранее речь шла о том, что такое датацентр и как он работает.

Россия все чаще атакует датацентры и узлы связи в Украине. После ночного удара по Киеву 24 сентября провайдер Etherlink сообщил о повреждении основного узла сети, из-за чего часть абонентов в центре столицы осталась без Интернета.

23 сентября у части киевлян возникли перебои с Интернетом после атаки РФ. Провайдеры «Паутина» и UTELS заявили о повреждении датацентров и обесточивании оборудования.

Нардеп Федиенко в свою очередь объяснил, возможно ли в Украине «выбить» Интернет.

Тем временем трафик «Яндекса» рухнул после ударов по датацентрам в РФ. Также именно после ударов Украины по датацентрам этой российской технологической компании пользователи соцсети X (бывший Twitter) обратили внимание на резкое снижение количества предпочтений под письмами ее владельца Илона Маска.

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