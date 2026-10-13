"Лайки" Маска упали, трафик "Яндекса" обрушился: что происходит после ударов по дата-центрам в РФ

Илон Маск / © Associated Press

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После ударов Украины по дата-центру российской технологической компании «Яндекс» пользователи соцсети X (бывший Twitter) обратили внимание на резкое снижение количества предпочтений под сообщениями ее владельца Илона Маска. Это совпало с сокращением автоматизированного интернет-трафика со стороны «Яндекса», однако прямая связь между этими событиями пока не установлена.

Об этом пишет издание Futurism.

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Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября заявил, что украинские удары по трем дата-центрам российского технологического гиганта «Яндекс» на прошлой неделе дали заметный эффект в социальных сетях. По его словам, после атак пользователи стали замечать меньше активности российских ботов.

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«Во многих социальных сетях вдруг стало немного легче дышать», — сказал Зеленский журналистам.

Он добавил, что люди заметили меньше ненависти, раскола и провокаций, поскольку ботов стало меньше. По мнению президента, было понятно, откуда они происходили.

Впоследствии в Офисе президента Украины уточнили BBC, что Зеленский говорил скорее об общей атмосфере в социальных сетях, а не о подтвержденном количественном сокращении активности ботов.

В сообщениях Маска стало меньше предпочтений

На фоне сообщений об ударах по российским дата-центрам пользователи X обратили внимание на понижение количества предпочтений под публикациями Илона Маска.

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В частности, ютубер Зак Нельсон, известный под псевдонимом Jerry Rig Everything, обратил внимание, что одно из сообщений Маска собрало менее 5000 «лайков» после того, как миллиардер ответил словом «Wow» на расистское конспирологическое заявление о доле белого населения Брюсселя.

Скриншот, опубликованный Нельсоном, демонстрировал около 4900 «понравившихся» под этой реакцией Маска.

По данным Futurism, в течение октября среднее количество лайков под сообщениями Маска колебалось от 17 000 до 81 000 в день. Однако за последние два дня, о которых говорится в материале, этот показатель снизился примерно до 11 000 и 8000 соответственно.

Такие цифры привлекли внимание пользователей и специалистов, но сами по себе не доказывают, что причиной падения вовлеченности стали удары по российской инфраструктуре.

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Трафик от «Яндекса» упал на 99%

Дополнительное внимание к возможному воздействию атак привлек анализ компании Cloudflare. По ее данным, на прошлой неделе трафик от «Яндекса» сократился на 99% после ударов.

В то же время, в Cloudflare подчеркнули, что эти показатели нельзя автоматически трактовать как сокращение активности ботов в социальных сетях. В статистику попадали все автоматизированные запросы в интернет, в частности, обращение поисковых роботов и инструментов мониторинга.

То есть падение трафика свидетельствует о масштабных изменениях в автоматизированной активности, но не позволяет определить, какая ее часть была связана именно с ботами, распространяющими сообщения в соцсетях.

В Сети также распространялись утверждения о понижении онлайн-активности вокруг ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Однако, как отмечают СМИ, независимое подтверждение этих сообщений нет.

Связаны ли удары с падением активности в X

Авторы Futurism отмечают, что установить причинно-следственную связь между уничтожением российских дата-центров и снижением количества предпочтений под сообщениями Маска пока невозможно.

Совпадение времени привлекло внимание к тому, насколько автоматизированная интернет-активность может влиять на дискуссии в социальных сетях. Однако имеющиеся данные не доказывают, что ругательства под сообщениями Маска снабжались российскими ботами или что их количество сократилось именно из-за ударов по инфраструктуре «Яндекса».

Тема российского вмешательства в информационное пространство остается особенно чувствительной накануне промежуточных выборов в Конгресс США, которые должны пройти менее чем за месяц. Российское вмешательство, в том числе во время президентских выборов в США в 2016 году, в течение многих лет вызывает острые споры.

Маск, который является одним из самых известных сторонников президента США Дональда Трампа, также активно участвует в этих дискуссиях. Недавно он обвинил Зеленского в том, что тот «зашел слишком далеко», нанося удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В то же время бывший посол США в России и профессор политологии Майкл Макфол поздравил украинские удары. Он написал в X, что как человек, ежедневно преследуемый целыми армиями русских ботов, искренне благодарит за эти действия.

Удары по дата-центрам РФ — что известно

Напомним, 11 октября был атакован дата-центр «Яндекса» в России, на этот раз — город Владимир, ставший третьим объектом компании, атакованным в этом месяце.

Ранее, 8 октября атаковали дата-центр «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области. Днем позже — дата-центр в Калуге.

Речь уже шла о том, что украинский президент Владимир Зеленский заявил об ответе Украины на российские удары по инфраструктуре, в том числе на атаки по отечественным дата-центрам.

Отметим, что в результате российских ударов 1 октября киевский дата-центр «Парковый» получил критические повреждения и полностью прекратил работу без возможности восстановления.

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