Удары по "Яндексу" сократили активность российских агрессивных ботов в Европе: эксперт раскрыл детали

«Яндекс»

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Украинские удары по дата-центрам российской компании " Яндекс " привели к резкому падению бот-трафика в ее сети могут повлиять на общественную поддержку немецкой партии AfD и американского движения MAGA.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. По его оценке, последствия атак могли отразиться не только на работе цифровых сервисов, но и деятельности сетей, влияющих на общественное мнение в Европе и США.

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Удары по дата-центрам «Яндекса»: как изменился бот-трафик

По словам Коваленко, Украина в течение нескольких дней атаковала ряд дата-центров «Яндекса» в России. Первым, 8 октября, был поражен центр обработки данных в Сасове, где, по данным обозревателя, размещались два суперкомпьютера. Впоследствии удары нанесли по объектам в Калуге и Владимирской области.

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После атаки на дата-центр в Сасове бот-трафик из сети «Яндекс», по приведенным Коваленко данным Cloudflare, сократился примерно до 57% от максимального уровня за предыдущие две недели. После последующих ударов падение ускорилось: 11 октября показатель составил всего 0,4% от предыдущего максимума.

«После того, как был поражен дата-центр „Яндекс“ в Калуге, обвал активности ботов ускорился», — отметил Коваленко.

Масштаб перебоев отражали и другие характеристики. По данным NetBlocks, трафик «Яндекс» Cloud сократился примерно до 30% от обычного уровня, а трафик самого «Яндекса» — до 63%. Сбои коснулись ряда сервисов компании, в частности чат-бота с искусственным интеллектом и устройства умного дома. Сама компания «Яндекс» подтверждала, что из-за атак на инфраструктуру пользователи могли ощущать перебои в работе отдельных сервисов.

Почему дата-центры «Яндекса» важны для русской армии

Коваленко утверждает, что Яндекс предоставляет российской армии технологии и сервисы, которые могут использоваться для ориентирования на местности, наведения на цели и выполнения военных задач. По его словам, у компании также есть значительные ресурсы в сфере искусственного интеллекта, собственные модели и суперкомпьютеры, которые, как утверждает обозреватель, могут применяться в военных разработках.

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«Российская армия пользуется большей частью приложений „Яндекса“ для своих целей, кроме того, это основной поставщик технологий для государственных задач», — написал Коваленко.

«Именно „Яндекс“ является в России лидером по разработке ИИ и располагает собственными ШИ-моделями и суперкомпьютерами, которые используются российской армией в своих интересах», — добавил обозреватель.

По его словам, модели автонаведения и машинного зрения для дронов-камикадзе созданы на основе разработок «Яндекс».

«Это и многое другое „Яндекс“ поставляет ВС РФ и обслуживает российские спецслужбы», — резюмировал обозреватель.

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Как удары по «Яндексу» повлияли на политические бот-сети в Европе и США

Отдельное внимание Коваленко уделил возможному влиянию атак на сети ботов, которые, по его оценке, использовались для распространения политических сообщений за границей. Он привел данные о понижении онлайн-активности, связанной с немецкой партией AfD и американским движением MAGA, и заявил, что в отдельных категориях активность ботов упала более чем на 57% от 8 октября.

Коваленко считает, что ситуация демонстрирует масштабы возможного российского вмешательства в информационное пространство других стран.

«По сути, на сегодняшний день подтверждается тот факт, что Россия интенсивно вмешивалась, вмешивается и будет пытаться вмешиваться в вопросы формирования общественного мнения, как в Европе, так и в США», — написал обозреватель.

По его мнению, удары по дата-центрам «Яндекс» могли иметь не только военный, но и информационный эффект, нарушив работу цифровой инфраструктуры, связываемой с распространением российского влияния за рубежом.

Ранее мы сообщали, что удары по дата-центрам «Яндекс» парализовали часть российской цифровой инфраструктуры. Из-за атак возникли перебои в работе ряда сервисов компании, а трафик «Яндекс Cloud» и поисковой системы существенно сократился.

Президент Владимир Зеленский также отмечал, что Украина действует зеркально: атаки на дата-центры «Яндекса» стали ответом на российские удары по украинским дата-центрам и другой инфраструктуре.

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