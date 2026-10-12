Удари по "Яндексу" скоротили активність російських агресивних ботів у Європі: експерт розкрив деталі

«Яндекс»

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Українські удари по дата-центрах російської компанії «Яндекс» призвели до різкого падіння бот-трафіку в її мережі та можуть вплинути на суспільну підтримку німецької партії AfD та американського руху MAGA.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його оцінкою, наслідки атак могли позначитися не лише на роботі цифрових сервісів, а й на діяльності мереж, які впливають на громадську думку в Європі та США.

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Удари по дата-центрах «Яндекса»: як змінився бот-трафік

За словами Коваленка, Україна протягом кількох днів атакувала низку дата-центрів «Яндекса» в Росії. Першим 8 жовтня було уражено центр обробки даних у Сасові, де, за даними оглядача, розміщувалися два суперкомп’ютери. Згодом ударів завдали по об’єктах у Калузі та Владимирській області.

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Після атаки на дата-центр у Сасові бот-трафік із мережі «Яндекс», за наведеними Коваленком даними Cloudflare, скоротився приблизно до 57% від максимального рівня за попередні два тижні. Після наступних ударів падіння прискорилося: 11 жовтня показник становив лише 0,4% від попереднього максимуму.

«Після того, як був уражений дата-центр „Яндекс“ у Калузі, обвал активності ботів прискорився», — зазначив він.

Масштаб перебоїв відображали й інші показники. За даними NetBlocks, трафік «Яндекс Cloud» скоротився приблизно до 30% від звичайного рівня, а трафік самого «Яндекса» — до 63%. Збої зачепили низку сервісів компанії, зокрема чатбота зі штучним інтелектом і пристрої розумного дому. Сама компанія «Яндекс» підтверджувала, що через атаки на інфраструктуру користувачі могли відчувати перебої в роботі окремих сервісів.

Чому дата-центри «Яндекса» важливі для російської армії

Фахівець стверджує, що «Яндекс» надає російській армії технології та сервіси, які можуть використовуватися для орієнтування на місцевості, наведення на цілі та виконання військових завдань. За його словами, компанія також має значні ресурси у сфері штучного інтелекту, власні моделі та суперкомпʼютери, які, як стверджує оглядач, можуть застосовуватися у військових розробках.

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«Російська армія користується більшою частиною застосунків „Яндекса“ для своїх цілей, крім того, це основний постачальник технологій для державних завдань», — написав Коваленко.

«Саме „Яндекс“ є в Росії лідером з розробки ШІ та володіє власними ШІ-моделями й суперкомпʼютерами, які використовуються російською армією у своїх інтересах», — додав він.

За словами оглядача, моделі автонаведення і машинного зору для дронів-камікадзе створені на основі розробок «Яндекс».

«Це й багато іншого „Яндекс“ поставляє ЗС РФ та обслуговує російські спецслужби», — резюмував він.

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Як удари по «Яндексу» вплинули на політичні бот-мережі в Європі та США

Окрему увагу Коваленко приділив можливому впливу атак на мережі ботів, які, за його оцінкою, використовувалися для поширення політичних повідомлень за кордоном. Він навів дані про зниження онлайн-активності, пов’язаної з німецькою партією AfD та американським рухом MAGA, і заявив, що в окремих категоріях активність ботів упала на понад 57% від 8 жовтня.

Військовий оглядач вважає, що ситуація демонструє масштаби можливого російського втручання в інформаційний простір інших країн.

«Власне, на сьогодні підтверджується той факт, що Росія інтенсивно втручалася, втручається і намагатиметься втручатися у питання формування громадської думки як у Європі, так і у США», — написав він.

На його думку, удари по дата-центрах «Яндекс» могли мати не лише військовий, а й інформаційний ефект, порушивши роботу цифрової інфраструктури, яку він пов’язує з поширенням російського впливу за кордоном.

Раніше ми повідомляли, що удари по дата-центрах «Яндекса» паралізували частину російської цифрової інфраструктури. Через атаки виникли перебої в роботі низки сервісів компанії, а трафік «Яндекс Cloud» і пошукової системи суттєво скоротився.

Президент Володимир Зеленський також наголошував, що Україна діє дзеркально: атаки на дата-центри «Яндекса» стали відповіддю на російські удари по українських дата-центрах та іншій інфраструктурі.

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