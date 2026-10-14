Удар по датацентру "Сбербанку": у Росії "лягли" банки й держсервіси

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

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У Росії користувачі масово скаржаться на збої в роботі банківських застосунків, мобільних операторів, онлайн-платформ та державних цифрових сервісів після атаки українських безпілотників на датацентр «Сбербанку» в місті Балаково Саратовської області.

Про це повідомляє видання The Moscow Times із посиланням на дані сервісів моніторингу збоїв.

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Після того, як українські безпілотники атакували об’єкт 14 жовтня, проблеми з’явилися у низки великих російських компаній, зокрема банків, телекомунікаційних операторів і маркетплейсів.

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Які російські сервіси постраждали від збою

За даними DownDetector та «Сбой.рф», користувачі повідомляли про проблеми з роботою ресурсів «Сбербанку», його нейромережі GigaChat і сервісу доставлення продуктів «Самокат». В останньому, зокрема, зникла можливість оформлювати замовлення.

Скарги також стосувалися телекомунікаційних компаній «Ростелеком», МТС, «Мегафон» і T2, хостинг-провайдера «Рег.ру» та бізнес-екосистеми «Контур».

Перебої зафіксували і в банківському секторі. Зокрема, в «Точка банку» стали недоступними онлайн-банк і сервіс «Бизнес-онлайн». Користувачі також повідомляли про проблеми з сервісами «Россельхозбанка», «Альфа-банка» та ВТБ.

Крім того, збої торкнулися сервісів Mail.ru, зокрема хмарного сховища, платформи VK, маркетплейсу Ozon, сайту оголошень «Авито» та державного порталу «Госуслуги».

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Широкий перелік постраждалих платформ свідчить про величезний масштаб проблем із доступом до цифрових послуг у Росії.

У «Сбербанку» підтвердили атаку

Перший заступник голови правління «Сбербанку» Олександр Ведяхін підтвердив атаку на датацентр у Балаковому, але водночас запевнив, що вона начебто не вплинула на роботу банківських сервісів.

«Усі системи та сервіси працюють у штатному режимі», — заявив представник банку.

Водночас на тлі повідомлень про атаку акції «Сбербанку» на біржі здешевшали майже на 0,7%.

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Атакований датацентр ще будують

Датацентр у Балаковому перебуває на стадії будівництва, однак його вже частково експлуатують. Раніше повідомлялося, що після завершення робіт він має стати одним із найбільших центрів обробки даних у Росії.

На його базі планують забезпечувати роботу сервісів державної цифрової платформи «ГосТех». Вартість проєкту оцінюють у 122,2 млрд руб.

У Росії заговорили про датацентр «судного дня»

На тлі загроз для цифрової інфраструктури заступник голови «Ростелекома» Валерій Єрмаков закликав створити так званий датацентр «судного дня» — резервний майданчик, який дасть змогу відновлювати роботу сервісів у разі серйозних аварій або атак.

«Це такий майданчик бекапів, на якому в разі чого ви завжди можете відновити свої сервіси. Це дійсно було неможливо уявити якийсь час тому, але зараз це просто реальна потреба. Так званий ЦОД „судного дня“ — це те, що має бути», — заявив Єрмаков.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня українські дрони масовано атакували Москву. Також летіло по Саратовській області, де вже відомо про влучання.

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