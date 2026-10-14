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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Удар по дата-центру "Сбербанка": в России "легли" банки и госсервисы

После ударов по стране-агрессору у ряда крупных российских компаний, в частности банков, телекоммуникационных операторов и маркетплейсов, возникли проблемы.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Атака дронов на Россию

Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

В России пользователи массово жалуются на сбои в работе банковских приложений, мобильных операторов, онлайн-платформ и государственных цифровых сервисов после атаки украинских беспилотников на дата-центр «Сбербанка» в городе Балаково Саратовской области.

Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на данные сервисов мониторинга сбоев.

После того, как 14 октября украинские беспилотники атаковали объект, у ряда крупных российских компаний, в частности банков, телекоммуникационных операторов и маркетплейсов, возникли проблемы.

Какие российские сервисы пострадали от сбоя

По данным DownDetector и «Сбой.рф», пользователи сообщали о проблемах с работой ресурсов «Сбербанка», его нейросети GigaChat и сервиса доставки продуктов «Самокат». В последнем, в частности, исчезла возможность оформлять заказы.

Жалобы также касались телекоммуникационных компаний «Ростелеком», МТС, «Мегафон» и T2, хостинг-провайдера «Рег.ру» и бизнес-экосистемы «Контур».

Перебои были зафиксированы и в банковском секторе. В частности, в «Точка-банке» стали недоступны онлайн-банк и сервис «Бизнес-онлайн». Пользователи также сообщали о проблемах с сервисами «Россельхозбанка», «Альфа-банка» и ВТБ.

Кроме того, сбои затронули сервисы Mail.ru, в частности облачное хранилище, платформу VK, маркетплейс Ozon, сайт объявлений «Авито» и государственный портал «Госуслуги».

Обширный перечень затронутых платформ свидетельствует об огромных масштабах проблем с доступом к цифровым услугам в России.

В «Сбербанке» подтвердили факт атаки

Первый заместитель председателя правления «Сбербанка» Александр Ведяхин подтвердил атаку на дата-центр в Балаково, но при этом заверил, что она, по-видимому, не повлияла на работу банковских сервисов.

«Все системы и сервисы работают в штатном режиме», — заявил представитель банка.

В то же время на фоне сообщений об атаке акции «Сбербанка» на бирже подешевели почти на 0,7%.

Атакованный дата-центр ещё находится в стадии строительства

Дата-центр в Балаково находится на стадии строительства, однако он уже частично введён в эксплуатацию. Ранее сообщалось, что после завершения работ он должен стать одним из крупнейших центров обработки данных в России.

На его базе планируется обеспечить работу сервисов государственной цифровой платформы «ГосТех». Стоимость проекта оценивается в 122,2 млрд рублей.

В России заговорили о дата-центре «судного дня»

На фоне угроз для цифровой инфраструктуры заместитель председателя «Ростелекома» Валерий Ермаков призвал создать так называемый дата-центр «судного дня» — резервную площадку, которая позволит восстанавливать работу сервисов в случае серьезных аварий или атак.

«Это такая платформа для резервного копирования, на которой в случае необходимости вы всегда можете восстановить свои сервисы. Некоторое время назад это действительно было невозможно представить, но сейчас это просто реальная необходимость. Так называемый ЦОД „судного дня“ — это то, что должно быть», — заявил Ермаков.

Напомним, в ночь на 14 октября украинские дроны нанесли массированный удар по Москве. Также были зафиксированы удары по Саратовской области, где уже известно о попаданиях.

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