У російському Ярославлі палає НПЗ (відео)

Ярославль / © Exilenova+

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У російському Ярославлі повідомляють про атаку на місцевий нафтопереробний завод та пожежу в промисловій зоні.

Про це пише Telegram-канал Exilenova+ із посиланням на місцевих жителів.

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© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

© Exilenova+

За їхніми повідомленнями, на території Ярославського НПЗ виникли три осередки займання. Канал також оприлюднив кадри пожежі.

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Масштаби пошкоджень та інформація про можливих постраждалих наразі невідомі. Незалежного підтвердження ураження об’єкта немає.

За даними Exilenova+, повідомлення про атаки на російську нафтову інфраструктуру надходять п’яту ніч поспіль. Канал згадує Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області 30 жовтня, НПЗ в Уфі 31 жовтня, завод у Кстово 1 листопада та лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Самара» 2 листопада.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня на території Росії пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про атаки безпілотників одразу в кількох регіонах, зокрема в Московській області.

Раніше ми писали, що завдяки точним ударам по критично важливих і важкозамінних вузлах переробки російської нафти Україна вивела з ладу суттєву частину російських НПЗ, а західні санкції та величезна територія РФ унеможливлюють їх швидкий ремонт і захист.

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