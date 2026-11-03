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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В российском Ярославле пылает НПЗ (видео)

В Ярославле после сообщений об атаке вспыхнул пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ярославль

Ярославль

В российском Ярославле сообщают об атаке на местный нефтеперерабатывающий завод и пожар в промышленной зоне.

Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+ со ссылкой на местных жителей.

По их сообщениям, на территории Ярославского НПЗ возникли три очага возгорания. Канал также обнародовал кадры пожара.

Масштабы повреждений и информация о возможных пострадавших неизвестны. Независимого подтверждения поражения объекта нет.

По данным Exilenova+, сообщения об атаках на российскую нефтяную инфраструктуру приходят пятую ночь подряд. Канал упоминает Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области 30 октября, НПЗ в Уфе 31 октября, завод в Кстово 1 ноября и линейную производственно-диспетчерскую станцию Самара 2 ноября.

Напомним, в ночь на 22 октября на территории России прозвучала серия взрывов . Местные жители сообщали об атаках беспилотников сразу в нескольких регионах, в том числе в Московской области.

Ранее мы писали, что благодаря точным ударам по критически важным и труднозаменимым узлам переработки российской нефти Украина вывела из строя существенную часть российских НПЗ, а западные санкции и огромная территория РФ делают невозможным их быстрый ремонт и защиту.

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