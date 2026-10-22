Під Москвою атакували арсенал, де ремонтують російську ППО: що відомо про удар

© Exilenova+

Реклама

У ніч проти 22 жовтня в російському Серпухові Московської області, за повідомленнями моніторингових ресурсів, атакували 75-й арсенал — підприємство оборонно-промислового комплексу РФ, яке займається ремонтом і відновленням військової техніки.

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

Реклама

За інформацією каналу, Сили оборони України могли застосувати для ураження об'єкта ракети або реактивні безпілотники.

Реклама

Під час атаки в районі Серпухова оголошували ракетну небезпеку. Місцеві жителі повідомляли про вибухи.

Водночас тип застосованого озброєння, масштаби пошкоджень та результати удару наразі не підтверджені офіційно.

Що відомо про 75-й арсенал у Серпухові

75-й арсенал — російське оборонне підприємство, яке спеціалізується на ремонті та відновленні озброєння, військової техніки й систем протиповітряної оборони.

За інформацією російської державної корпорації «Ростех», підприємство виконувало ремонт і технічне обслуговування зенітних ракетних комплексів «Бук-М1», «Бук-М2» та С-300В.

Реклама

Зокрема, його фахівці відновлювали самохідні зенітні установки, пункти бойового управління, станції виявлення цілей, а також пускові та пускозаряджальні установки.

У повідомленні «Ростеху» від листопада 2022 року зазначалося, що підприємство брало участь у відновленні російської військової техніки, яку використовували у війні проти України.

Тоді корпорація повідомляла, що до ремонтних робіт були залучені всі дев'ять виробничих цехів підприємства.

Чому цей об'єкт важливий для російської армії

75-й арсенал забезпечує ремонт техніки, необхідної для функціонування російських систем протиповітряної оборони.

Реклама

Зенітні ракетні комплекси сімейства «Бук» використовують для ураження повітряних цілей на середніх дистанціях, тоді як С-300В призначений для протиповітряної та протиракетної оборони військових угруповань.

Об'єкт раніше привертав увагу OSINT-дослідників, які аналізували розташування російських систем ППО та місць їхнього зберігання.

Зокрема, дослідник Jompy ще 29 березня 2024 року звертав увагу на 75-й арсенал, назвавши його єдиною виявленою ним базою зберігання російських зенітних систем.

Водночас інформація про те, яка саме військова техніка перебувала на території підприємства під час нічної атаки, наразі відсутня.

Офіційного підтвердження результатів удару від Генерального штабу ЗСУ поки немає.

Нагадаємо, що раніше дрони влучили в дата-центр "ВКонтакте" під Петербургом: у соцмережі почалися масштабні збої

Новини партнерів

Новини партнерів