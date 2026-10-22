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Зарядка в розетці: чи справді вона "жере" електроенергію
Фахівці наголошують, що висмикувати з розетки кожну зарядку щоразу зовсім не обов’язково. Але якщо вдома є кілька приладів, якими користуються рідко, їх варто знеструмлювати.
Багато хто залишає зарядні пристрої включеними цілодобово. Але чи замислювалися ви, чи витрачається електроенергія? Відповідь — так, і не завжди у мізерних кількостях.
Про це пише видання Мeglepetes.
Більшість сучасних зарядок, особливо без вимикача, продовжують споживати струм навіть тоді, коли до них не підключено смартфон.
У «сплячому» режимі типовий адаптер може використовувати до 0,5 Вт енергії.
Але якщо таких зарядок у будинку кілька — і не всі вони оригінальні — витрати можуть значно зрости. Особливо це стосується дешевих чи підроблених адаптерів: вони нерідко споживають у рази більше енергії, ніж фірмові аналоги.
Раніше повідомлялося, що дотримання простих правил заряджання та зберігання повербанка допоможе захистити пристрій від перегріву й зберегти максимальний рівень заряду.