Зарядка в розетці: чи справді вона "жере" електроенергію

Багато хто залишає зарядні пристрої в розетці постійно / © pixabay.com

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Багато хто залишає зарядні пристрої включеними цілодобово. Але чи замислювалися ви, чи витрачається електроенергія? Відповідь — так, і не завжди у мізерних кількостях.

Про це пише видання Мeglepetes.

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Більшість сучасних зарядок, особливо без вимикача, продовжують споживати струм навіть тоді, коли до них не підключено смартфон.

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У «сплячому» режимі типовий адаптер може використовувати до 0,5 Вт енергії.

Але якщо таких зарядок у будинку кілька — і не всі вони оригінальні — витрати можуть значно зрости. Особливо це стосується дешевих чи підроблених адаптерів: вони нерідко споживають у рази більше енергії, ніж фірмові аналоги.

Раніше повідомлялося, що дотримання простих правил заряджання та зберігання повербанка допоможе захистити пристрій від перегріву й зберегти максимальний рівень заряду.

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