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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
1 хв

Зарядка в розетці: чи справді вона "жере" електроенергію

Фахівці наголошують, що висмикувати з розетки кожну зарядку щоразу зовсім не обов’язково. Але якщо вдома є кілька приладів, якими користуються рідко, їх варто знеструмлювати.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Багато хто залишає зарядні пристрої в розетці постійно

Багато хто залишає зарядні пристрої в розетці постійно / © pixabay.com

Багато хто залишає зарядні пристрої включеними цілодобово. Але чи замислювалися ви, чи витрачається електроенергія? Відповідь — так, і не завжди у мізерних кількостях.

Про це пише видання Мeglepetes.

Більшість сучасних зарядок, особливо без вимикача, продовжують споживати струм навіть тоді, коли до них не підключено смартфон.

У «сплячому» режимі типовий адаптер може використовувати до 0,5 Вт енергії.

Але якщо таких зарядок у будинку кілька — і не всі вони оригінальні — витрати можуть значно зрости. Особливо це стосується дешевих чи підроблених адаптерів: вони нерідко споживають у рази більше енергії, ніж фірмові аналоги.

Раніше повідомлялося, що дотримання простих правил заряджання та зберігання повербанка допоможе захистити пристрій від перегріву й зберегти максимальний рівень заряду.

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