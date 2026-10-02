Ваш iPhone можуть зламати одним файлом: які моделі смартфонів потрібно негайно оновити

Хакери / © Pexels

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Компанія Apple випустила екстрене оновлення для iPhone та iPad після виявлення небезпечної вразливості в системі обробки графіки. Виробник заявив, що помилку могли використати під час надзвичайно складної атаки проти конкретних людей.

Що сталося

Apple випустила iOS 26.7.1 та iPadOS 26.7.1 — окремі оновлення безпеки для пристроїв, які працюють на старіших версіях операційної системи. За даними компанії, вразливість виявили у CoreGraphics — системному компоненті, який відповідає за обробку зображень, тексту та іншої графіки на пристроях Apple.

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Обробка спеціально створеного шкідливого файлу могла дозволити зловмисникам виконати довільний код на iPhone або iPad. Це означає, що після відкриття такого файлу хакери потенційно могли отримати контроль над окремими функціями пристрою, викрадати дані або встановлювати додаткове шпигунське програмне забезпечення.

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Apple зазначила, що вразливість могла бути використана в «надзвичайно складній атаці, спрямованій проти конкретних осіб». Компанія не повідомила, скільки людей могли постраждати, але наголосила на цільовому характері атаки.

Проблемі присвоїли ідентифікатор CVE-2026-86950. Її виявила команда Meta Product Security, а Apple усунула помилку за допомогою покращеної перевірки меж під час обробки даних.

Які моделі iPhone потрібно оновити

Оновлення iOS 26.7.1 доступне для всіх моделей iPhone 11 і новіших, які досі працюють на iOS 26. Власникам цих смартфонів рекомендують перевірити наявність оновлення та встановити його якомога швидше.

Окремо Apple випустила iPadOS 26.7.1 для таких моделей планшетів:

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iPad Pro 11 дюймів першого покоління та новіших;

iPad Pro 12,9 дюйма третього покоління та новіших;

iPad Air третього покоління та новіших;

iPad восьмого покоління та новіших;

iPad mini п’ятого покоління та новіших.

Користувачам, які вже перейшли на iOS 27, встановлювати iOS 26.7.1 не потрібно. Необхідний захист від цієї вразливості вже міститься в актуальній версії операційної системи.

Apple випустила ще одне оновлення

Одночасно компанія представила iOS 27.0.1 — оновлення з виправленнями для нових моделей iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max.

Після виходу цих смартфонів у вересні користувачі повідомляли про випадкові перезавантаження пристроїв після невдалої авторизації за допомогою Face ID. iOS 27.0.1 має усунути цю проблему.

Оновлення також виправляє помилку камери, через яку на фотографіях, зроблених із двократним збільшенням за певних умов освітлення, могли з’являтися неприродні кольори. Крім того, Apple усунула збій, через який сенсорний екран міг перестати реагувати під час одночасного відкриття Центру сповіщень і Центру керування.

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Повний перелік актуальних оновлень Apple оприлюднила на сторінці безпекових релізів компанії.

Як оновити iPhone

Щоб оновити програмне забезпечення на вашому iPhone, відкрийте «Параметри», перейдіть до розділу «Загальні» та виберіть «Оновлення ПЗ». Якщо доступна нова версія iOS, натисніть «Завантажити та встановити» або «Оновити зараз».

Перед початком оновлення підключіть iPhone до надійної мережі Wi-Fi та зарядного пристрою. Також рекомендуємо заздалегідь створити резервну копію даних в iCloud або на комп’ютері.

Під час встановлення оновлення система може попросити вас ввести код-пароль пристрою.

Нагадаємо, у березні 2026 року Apple закликала власників деяких старих iPhone та iPad терміново встановити оновлення через експлойт Coruna, який міг загрожувати особистим даним користувачів.

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