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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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86
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Донька Гвінет Пелтроу вперше вийшла на подіум: який вигляд має 22-річна Еппл Мартін

Донька голлівудської акторки Гвінет Пелтроу та фронтмена гурту Coldplay Кріса Мартіна дебютувала на подіумі під час Тижня моди в Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Еппл Мартін

Еппл Мартін / © Getty Images

22-річна Еппл Мартін стала однією з моделей показу Chloé весна-літо 2027. На подіумі вона продемонструвала романтичний образ у стилі бохо — довгу білу сукню з перфорацією, рюшами та об’ємними рукавами. Вбрання доповнили коричневі босоніжки на платформі.

Еппл Мартін / © Getty Images

Еппл Мартін / © Getty Images

Світле волосся Еппл уклали м’якими хвилями, а в макіяжі зробили ставку на природність.

Зазначимо, Еппл поступово будує кар’єру у модній індустрії. Минулого року вона з’явилася в рекламній кампанії Gap разом із матір’ю, а згодом стала обличчям Chloé. Також донька Пелтроу співпрацювала з брендом Self-Portrait і з’являлася в модних виданнях.

Дівчина рідко дає інтерв’ю і не прагне постійно перебувати в центрі уваги, проте останніми роками дедалі частіше з’являється на великих модних заходах. Тепер до її модельного досвіду додався й перший вихід на професійний подіум.

Нагадаємо, серед гостей цього показу була помічена німецька супермодель і зірка 90-х — 56-річна Клаудія Шиффер. Вона прийшла на шоу в білому костюмі та мереживному боді з глибоким декольте.

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