Блондинка та брюнетка / © Freepik

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Нове дослідження показало, що колір волосся та фон навколо обличчя впливають на те, наскільки гладкою, молодою і здоровою здається шкіра. Зокрема, темніше волосся може візуально робити її більш однорідною.

Результати роботи опубліковані в журналі Perception.

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До чого тут колір волосся

Дослідники з Коледжу Франкліна і Маршалла у Пенсильванії вивчали, як контраст між обличчям і його оточенням впливає на сприйняття шкіри.

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Вчені дійшли висновку, що темніше волосся може створювати навколо обличчя сильніший контраст. Через це шкіра візуально здається більш однорідною та гладкою — навіть якщо саме зображення обличчя не змінювали.

«У двох експериментах ми виявили, що ті самі обличчя оцінювалися як такі, що мають більш рівномірний колір шкіри, коли їх розміщували на чорному тлі, порівняно з тлом тілесного кольору», — зазначили автори дослідження.

За словами науковців, подібний ефект спостерігався і тоді, коли змінювали не фон, а світлість волосся:

«Ті самі обличчя оцінювалися як такі, що мають більш рівномірний колір шкіри, коли світлість волосся зменшували, порівняно з випадками, коли її збільшували».

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Як проводили дослідження

У першій частині експерименту 61 учаснику показали фотографії 45 жінок віком від 19 до 79 років. Зображення облич обрізали так, щоб волосся не було видно. Кожне обличчя демонстрували у двох варіантах — на чорному тлі та на тлі, близькому за кольором до шкіри.

Учасники мали оцінити, наскільки рівномірною виглядає шкіра. З’ясувалося, що на чорному тлі ті самі обличчя сприймалися як більш однорідні.

Науковці припустили, що причиною може бути контраст між шкірою та поверхнею навколо обличчя. Чим сильніше відрізняються ці кольори, тим гладшою та чистішою може здаватися шкіра.

Під час другого експерименту дослідники використали фотографії жінок, на яких цифровим способом змінювали колір волосся — його освітлювали або затемнювали.

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Результати показали, що у старших учасниць зображень темніше волосся було пов’язане з вищими оцінками рівномірності шкіри. Серед молодших жінок помітного ефекту не виявили.

Різниця була невеликою, однак статистично помітною. В одному з аналізів обличчя зі штучно затемненим волоссям отримували в середньому 4,06 бала за рівномірність шкіри, тоді як зі світлішим волоссям — 4,01 бала за семибальною шкалою.

Дослідники підкреслюють: волосся не змінює стан шкіри насправді. Йдеться лише про те, як її сприймають інші люди.

Чи означає це, що брюнетки привабливіші

Автори роботи пов’язують рівномірність кольору шкіри з оцінками привабливості, здоров’я та молодості. У попередніх дослідженнях також вивчали, як поєднання кольору волосся і шкіри впливає на сприйняття зовнішності.

Одна з таких робіт показала, що колір волосся та тон шкіри разом можуть впливати на оцінки віку, здоров’я і привабливості. Світліше волосся в окремих випадках змушувало жінок здаватися молодшими, особливо за світлого тону шкіри.

Тож результати нової роботи не означають, що брюнетки об’єктивно привабливіші за блондинок. Вони лише свідчать, що темніше волосся може посилювати візуальний контраст і створювати враження більш гладкої шкіри.

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