У Раді пропонують змінити правила для СБУ: що передбачає законопроєкт

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який змінює правила призначення та звільнення голови СБУ й посилює контроль за призначенням керівництва спецслужби. Це потрібно, щоб привести законодавство у відповідність до Конституції України.

Про це повідомили автори законодавчої ініціативи в пояснювальному документі до проєкту.

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Як за новими правилами призначатимуть очільника СБУ

За даними розробників документа, чинна редакція Закону України «Про Службу безпеки України» суперечить нормам Конституції. Наразі в законі вказано, що очільника спецслужби призначає та звільняє президент України.

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Водночас Основний Закон України визначає інший порядок. Президент вносить відповідне подання, а Верховна Рада призначає або звільняє очільника СБУ. Проєкт закону пропонує закріпити цю конституційну норму на рівні профільного законодавства.

Вимога ЄС та контроль Ради: як зміниться призначення керівництва СБУ

Окрім зміни правил для очільника СБУ, документ пропонує залучити парламент до вибору всього керівництва спецслужби. Тепер кандидатури на керівні посади повинен буде погоджувати профільний комітет Верховної Ради.

Автори пояснюють, що це допоможе краще контролювати роботу СБУ з боку суспільства та парламенту. Крім того, ухвалення законопроєкту є однією з вимог для вступу України до Євросоюзу.

Щоб ці правила запрацювали, зміни також внесуть до законів про нацбезпеку та боротьбу з тероризмом. Як зазначено в поясненні до документа, це допоможе оновити сферу оборони та посилить контроль парламенту за правоохоронцями.

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Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16119 про освітні права корінних народів і національних меншин. Угорщина вже привітала появу документа та очікує, що парламент розгляне його в жовтні.

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