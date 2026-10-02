Україна пішла назустріч Угорщині: що змінить новий законопроєкт

Україна та Угорщина / © Getty Images

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16119 про освітні права корінних народів і національних меншин. Угорщина вже привітала появу документа та очікує, що парламент розгляне його у жовтні.

Що передбачає законопроєкт

Українська мова залишатиметься основною мовою освітнього процесу. При цьому у школах, де є відповідні класи або групи, дозволять використовувати мови національних меншин. Йдеться лише про мови, які є офіційними мовами країн Європейського Союзу.

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Про реєстрацію законопроєкту повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Бабак у своєму Telegram-каналі.

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Законопроєкт також пропонує запровадити статус закладу загальної середньої освіти національної меншини. Його зможуть отримати заклади, де щонайменше 50% учнів навчаються мовою відповідної спільноти. За даними, наведеними в публікаціях про документ, потенційно це може стосуватися 149 установ — близько 1,2% усіх закладів загальної середньої освіти.

Школи з таким статусом зможуть доповнювати освітні програми предметами та заходами, спрямованими на збереження культури, традицій, звичаїв і національної ідентичності учнів.

Документ також передбачає можливість дублювати офіційні документи про освіту та додатки до них мовою відповідної національної меншини — за заявою батьків.

Батькам можуть дозволити ініціювати розширення переліку предметів, які викладатимуться українською мовою. Для цього письмові заяви мають подати щонайменше дві третини батьків учнів відповідного класу або групи. Остаточне рішення ухвалюватиме адміністрація закладу.

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Реакція Угорщини

В Угорщині позитивно відреагували на реєстрацію законопроєкту. Прем’єр-міністр країни Петер Мадяр заявив, що документ може посилити правові гарантії освіти угорською мовою та підтримати мережу навчальних закладів угорської громади.

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан зазначила, що підготовці законопроєкту передували двосторонні консультації України та Угорщини, а також переговори з представниками угорської громади Закарпаття.

«Ми вітаємо цей крок, якому передували двосторонні угорсько-українські професійні консультації та консультації з представниками угорської громади Закарпаття протягом останніх тижнів», — написала Орбан.

За її словами, ухвалення документа може посилити правові гарантії освіти угорською мовою.

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«Угорщина залишається зацікавленою в діалозі та у відчутних результатах у повсякденному житті угорської громади Закарпаття», — йдеться в її дописі.

Чому це важливо для вступу України до ЄС

Законопроєкт пов’язують із переговорами України про вступ до Європейського Союзу. Угорщина раніше блокувала відкриття частини переговорних кластерів, заявляючи про неврегульовані питання щодо прав угорської національної меншини в Україні.

Будапешт наполягає, що серед ключових проблем — можливість навчатися угорською мовою та функціонування мережі освітніх закладів для угорської громади Закарпаття.

Новий документ має врегулювати ці питання та потенційно створити умови для розблокування подальших переговорів щодо вступу України до ЄС. Законопроєкт ще має пройти розгляд у профільному комітеті та голосування у Верховній Раді.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Київ працює над законодавчими змінами, аби розблокувати переговори з ЄС. Угорщина пов’язує це питання з розширенням прав угорської громади на Закарпатті.

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