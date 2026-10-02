Названо продукт-рекордсмен за вмістом магнію

Це маленьке насіння є джерелом вітаміну Е, цинку, магнію / © Фото з відкритих джерел

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Гарбузове насіння містить від 530 до 590 міліграмів магнію на 100 грамів продукту, випереджаючи за концентрацією цього мінералу натуральне какао та темний шоколад.

Про це пише видання egeszsegkalauz.

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У 100 грамах сушеного насіння є:

майже 590 мг магнію, який допомагає зняти нервове напруження, покращує сон і роботу серця

до 800 мг калію, який підтримує нормальний тиск і водно-сольовий баланс, що вкрай важливо для здоров’я серцево-судинної системи

7–8 мг цинку, необхідного для міцного імунітету, здорової шкіри та відновлення тканин

понад 30 г білка, який є будівельним матеріалом для м’язів і підтримує відчуття ситості

Як правильно вживати та дозувати

Рекомендована добова норма становить близько 20–30 грамів. Насіння можна додавати до ранкової вівсянки, йогурту, смузі чи домашньої граноли, посипати ним овочеві салати, супи-пюре й бутерброди або гарніри з рису та запечених овочів.

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Найкраще обирати несолоне насіння, аби уникнути надмірного споживання натрію. Якщо продукт піддають термічній обробці, обсмажування має бути коротким, оскільки тривала дія високих температур погіршує якість корисних рослинних жирів.

Раніше ми писали про те, в яких продуктах найбільше магнію. Більше про це читайте у новині.

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