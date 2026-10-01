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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
238
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 2 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли варто ділитися досвідом

Цей день — один із найсприятливіших у місячному циклі для розумової та інтелектуальної діяльності.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Осіннє листя

Осіннє листя / © Credits

Можна займатися наукою та літературою, навчатися самостійно — як записуючись на курси та тренінги, так і займаючись самоосвітою — та передавати накопичений досвід іншим, займаючись викладацькою діяльністю. Ідея, яку ми ретельно обміркували цього дня, буде легко та результативно втілена в життя.

Овен

Надаючи — запитувані чи незапитувані — поради друзям і знайомим, спирайтеся не на осяяння, яке може спасти на вас у цей момент, а на власний осмислений життєвий досвід — він точно не підведе.

Телець

Плануючи важливі — професійні чи господарські — питання, не поспішайте ставати до їх реалізації: цей день більше підходить для підготовки та роздумів на цю тему, а не для рішучих дій.

Близнята

Перерви «на каву» та розмови — телефоном і у месенджерах — заберуть у вас стільки часу, що ближче до вечора може виявитися, що ви, власне, нічого й не зробили, тож краще відмовитися від них, зосередившись на роботі.

Рак

Щоб впоратися з великою кількістю справ, які ви вирішите запланувати на сьогодні, потрібно діяти, не розгублюючись, від простого до складного, тоді у вас не виникне жодних труднощів у роботі.

Лев

Цього дня з’явиться чимало людей — як знайомих, так і не дуже — які захочуть обдурити вас, щоб таким чином отримати прибуток: не варто побоюватися шахрайства — вам вдасться вчасно розпізнати наміри таких людей.

Діва

Настав час взятися за справи, які ви — з найрізноманітніших причин — тривалий час відкладали на потім — цього дня складуться сприятливі умови для того, щоб успішно втілити їх у життя.

Терези

Цього дня слід з особливою увагою поставитися до інформації, яка надходитиме до представників вашого знака з різних боків: минуть буквально кілька днів, і вона виявиться для вас надзвичайно корисною.

Скорпіон

Розв’язуючи свої питання — як професійного, так і особистого характеру — не варто забувати про те, що у тих, хто перебуває поруч, проблеми можуть бути набагато серйознішими — необхідно прийти їм на допомогу.

Стрілець

Якість, яка сьогодні може поставити вас у вкрай незручне становище, — це балакучість. Особливо це стосується чужих таємниць, якими з вами поділилися їхні власники: не варто розповідати про них третім особам.

Козоріг

У пошуках відповіді на важливе питання головне — просто поставити його, тоді відповідь прийде ніби сама собою: ви можете отримати її з будь-якого джерела, головне — не пропустити повз вуха таку потрібну вам зараз підказку.

Водолій

Цього дня не варто довіряти нікому — навіть тим, кого ви давно знаєте: можливо, брехня буде ненавмисною, але від цього він не припинить бути таким — не поспішайте вважати їхні слова істиною в останній інстанції.

Риби

Брехати іншим людям завжди небажано, але цього дня обман може виявитися особливо небезпечним: — рано чи пізно це вийде назовні, а ви заробите репутацію ненадійної людини, якій не можна довіряти.

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