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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Велика Британія добила Росію новими санкціями — деталі

Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапила 31 фізична та юридична особа, суду "тіньового флоту" .

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Британія вдарила новими санкціями по РФ

Британія вдарила новими санкціями по РФ

Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії, спрямованих, зокрема, на судна LNG — «тіньового флоту», мережі російської дезінформації та осіб, причетних до катувань українських цивільних і мілітаризації дітей. Частина обмежень має посилити тиск на доходи Росії від експорту енергоносіїв.

Про це інформує уряд Великої Британії.

«Офіційний Лондон також наклав санкції на вісім осіб, які незаконно затримували та катували українських громадян на тимчасово окупованих територіях. Також обмеження запроваджено проти ще семи осіб, відповідальних за нав’язування російської пропаганди та мілітаризацію депортованих українських дітей», — йдеться у повідомленні.

Окремий блок санкцій спрямований проти кількох суден, придбаних Росією на формування нового «тіньового флоту». За допомогою цих кораблів Москва намагалася обходити міжнародні обмеження та зберігати доходи від експорту газу.

У повідомленні йдеться, що деякі з цих підсанкційних судів почали експлуатуватися зовсім недавно — лише у липні 2026 року.

Крім того, Лондон звинуватив у поширенні російської дезінформації ще семеро осіб, серед яких опинилися четверо громадян Грузії. За даними уряду Британії, вони активно виправдовували окупаційну політику РФ. Також ці фігуранти працювали у незаконних структурах, створених Росією на окупованих територіях Південної Осетії у Грузії.

Міністр Великої Британії у справах Європи лорд Вуд Анфілдський заявив, що нові обмеження одночасно спрямовані на скорочення доходів, які підтримують російську агресію, та на осіб, причетних до злочинів проти українських цивільних.

Нагадаємо, 29 вересня уряд США оголосив про новий пакет санкцій проти 13 фізичних та юридичних осіб, які, зокрема, базуються в Росії, Китаї, Гонконзі та Пакистані.

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