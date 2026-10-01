Борг за світло: чи можуть відключити електроенергію 1 жовтня

Відключення світла / © www.freepik.com/free-photo

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Від 1 жовтня 2026 року в Україні змінюються правила визначення вартості відключення та повторного підключення електроенергії через борги.

Нові правила затвердила НКРЕКП постановою від 24 вересня 2026 року №1565.

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Більшість її положень набрали чинності 26 вересня, а новий механізм визначення вартості відключення та відновлення електропостачання застосовується з 1 жовтня.

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Чи відключать світло за борг менше 1664 грн

Для побутових споживачів встановлено поріг заборгованості. Якщо на момент оформлення попередження борг за спожиту електроенергію менший за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб, витрати на відключення та подальше підключення не можуть покладатися на споживача.

Наразі такий поріг становить 1664 грн.

Водночас це не означає автоматичної заборони на відключення за будь-якого боргу, меншого за 1664 грн. Йдеться саме про те, що витрати на проведення відключення та відновлення електропостачання у такому випадку не відшкодовуються побутовим споживачем.

Таке правило діятиме і тоді, коли після відключення оператор системи скоригує обсяг споживання за фактичними показами лічильника і з'ясується, що на момент відключення реальна сума боргу була меншою за встановлений поріг.

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Не повинен оплачувати споживач і роботи з відключення та подальшого відновлення електропостачання, якщо вони були проведені з порушенням установленого Правилами порядку.

За скільки попередять про відключення

Перед тим як припинити електропостачання через борг, постачальник має попередити побутового споживача.

Таке попередження повинно бути надане не пізніше ніж за 10 робочих днів до запланованого відключення.

Тому саме виникнення заборгованості не означає, що електроенергію відключать без попередження.

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Скільки коштуватиме відключення та повторне підключення

З 1 жовтня оператори систем розподілу визначають вартість робіт за єдиним механізмом. Сума залежить від способу та складності виконання робіт, але не повинна перевищувати граничну вартість, визначену правилами.

Орієнтовні середні граничні суми однієї послуги без ПДВ становлять:

170 грн — дистанційне відключення або підключення;

510 грн — роботи на лічильнику або автоматичному вимикачі за напруги до 1 кВ;

1020 грн — роботи на опорі лінії електропередачі за напруги до 1 кВ.

Наприклад, якщо відключення і подальше підключення виконуються безпосередньо на лічильнику, сумарна орієнтовна гранична вартість двох таких операцій становитиме 1020 грн без ПДВ.

Раніше в окремих випадках вартість таких робіт могла сягати близько 5000 грн.

Оператор повинен обирати найдешевший спосіб

Нові правила передбачають, що оператор системи має обирати найменш складний і найдешевший спосіб виконання робіт, якщо це технічно можливо.

Наприклад, якщо електроенергію можна відключити дистанційно через відповідний лічильник, оператор не повинен включати до рахунку роботи або використання техніки, які для цього фактично не потрібні.

Вартість послуги має охоплювати весь необхідний комплекс робіт. Оператор не може вимагати від споживача окремо оплачувати додаткові послуги, якщо вони вже необхідні для проведення відключення або повторного підключення.

Інформацію про перелік таких робіт та їхню вартість оператори систем розподілу повинні публікувати на своїх офіційних сайтах.

Як підтверджуватимуть факт відключення

Після проведення робіт оператор системи має оформити акт у двох примірниках.

У ньому зазначатимуть, зокрема:

EIC-код площадки комерційного обліку;

дату і час відключення;

спосіб проведення робіт;

фактичні покази лічильника, якщо їх можна зафіксувати.

Один примірник акта передають споживачу.

Якщо людини немає вдома, відключення виконали дистанційно або споживач відмовився підписувати документ, акт мають направити протягом трьох робочих днів поштою або засобами електронної комунікації, передбаченими договором.

Як повернути електроенергію після відключення

Для відновлення електропостачання споживач має усунути причину, через яку відбулося відключення, та подати заяву про повторне підключення.

Якщо за правилами за відновлення електропостачання потрібно платити, споживач також має оплатити відповідні роботи.

Рахунок оператор повинен надати протягом одного робочого дня після отримання заяви про відновлення електропостачання.

Після виконання необхідних умов електроенергію мають відновити:

у містах — протягом трьох робочих днів;

у сільській місцевості — протягом п'яти робочих днів.

Якщо відключення ініціював постачальник електроенергії, після усунення споживачем причин для припинення постачання він має протягом одного робочого дня передати оператору системи заяву на відновлення електроживлення.

Чому важливо передавати покази лічильника

Нові правила не скасовують обов'язку споживачів вчасно оплачувати електроенергію та передавати фактичні покази лічильника.

Регулярна передача показів дозволяє визначати фактичний обсяг споживання і може допомогти уникнути суперечок щодо розміру заборгованості.

За інформацією НКРЕКП, новий механізм має уніфікувати підходи до розрахунку вартості відключення та відновлення електропостачання, зробити процедуру більш прозорою та посилити захист побутових споживачів.

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