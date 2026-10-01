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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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32
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Зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко здивувала своєю вагою і чому їй відмовили у донорстві крові

Артистка хотіла стати доноркою крові, однак дещо їй стало на заваді.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Вікторія Булітко

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Українська акторка та зірка «Дизель Шоу» Вікторія Булітко здивувала своєю вагою і розповіла, як їй відмовили у донорстві крові.

Знаменитість наважилась на новий досвід. Вікторія Булітко хотіла стати доноркою крові. Вона навіть поїхала до однієї з лікарень Києва. У своєму Instagram акторка поділилась, що вперше пішла на це, оскільки їй раніше відмовляли. Річ у тім, що у Вікторії Булітко була замала вага для донорства.

Артистка поділилась, що відтоді вона погладшала. Зараз вага знаменитості становить 48 кг. Однак у донорстві зірці знову відмовили. І все з тієї ж причини — замала вага, оскільки необхідно хоча б 50 кг.

«Їду вперше в житті здавати донорську кров. Я на той момент важила 46 кг, а зараз вже 48 кг. Можу собі дозволити! Уявіть собі, прийшла здавати кров, а 48 кг — це теж мало. Треба хоча б 50 кг», — поділилась знаменитість.

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Артистка також не стрималась та пожартувала, чому в неї така мала вага. Акторка з гумором зазначила, що мама просто не відгодувала як слід.

«Запитують, чому вага така мала. Не відгодувала мама…», — жартує знаменитість.

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Вікторія Булітко / © instagram.com/bulitka

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська розкрила свою нову вагу після кардинального схуднення. Також артистка на фото до та після показала, як змінилась її фігура.

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