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Зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко здивувала своєю вагою і чому їй відмовили у донорстві крові
Артистка хотіла стати доноркою крові, однак дещо їй стало на заваді.
Українська акторка та зірка «Дизель Шоу» Вікторія Булітко здивувала своєю вагою і розповіла, як їй відмовили у донорстві крові.
Знаменитість наважилась на новий досвід. Вікторія Булітко хотіла стати доноркою крові. Вона навіть поїхала до однієї з лікарень Києва. У своєму Instagram акторка поділилась, що вперше пішла на це, оскільки їй раніше відмовляли. Річ у тім, що у Вікторії Булітко була замала вага для донорства.
Артистка поділилась, що відтоді вона погладшала. Зараз вага знаменитості становить 48 кг. Однак у донорстві зірці знову відмовили. І все з тієї ж причини — замала вага, оскільки необхідно хоча б 50 кг.
«Їду вперше в житті здавати донорську кров. Я на той момент важила 46 кг, а зараз вже 48 кг. Можу собі дозволити! Уявіть собі, прийшла здавати кров, а 48 кг — це теж мало. Треба хоча б 50 кг», — поділилась знаменитість.
Артистка також не стрималась та пожартувала, чому в неї така мала вага. Акторка з гумором зазначила, що мама просто не відгодувала як слід.
«Запитують, чому вага така мала. Не відгодувала мама…», — жартує знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська розкрила свою нову вагу після кардинального схуднення. Також артистка на фото до та після показала, як змінилась її фігура.