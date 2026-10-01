Колишня Парфенюка розкрила правду про їхні стосунки після тяжкого розриву: як він допомагає їй з донькою

Ілля Парфенюк та Сімбочка

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Українська блогерка Сімбочка розкрила правду про стосунки з колишнім нареченим, співаком Іллею Парфенюком, і зізналась, чи допомагає він їй фінансово з донькою.

Пара розійшлась 2024 року. Колишнім закоханим не вдалося уникнути скандалу. Тим не менш, з часом всі образи згасли. Блогерка та співак налагодили стосунки задля спільної доньки Софії, яка народилась у березні 2024 року.

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Сімбочка в інтерв’ю Маші Єфросиніній говорить, що її зараз цілком влаштовують взаємини з виконавцем. Блогерка вважає Парфенюка хорошим батьком. Він намагається проводити час із донькою, коли у нього випадає така можливість. Зараз артист частіше зустрічається з Софією та приїжджає до неї.

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«Він батько нашої дитини. Зараз все чудово. Один раз відпустила на ночівлю. Він багато в турах, але бачить її, Соня знає, хто такий тато. Зараз все набагато частіше, ніж було раніше. Вона знає, хто такий тато, але не відчуває. Він наразі не бачить сильної проблеми, бо завжди є час, це він так думає. З часом вона буде дорослішати, буде простіше з нею, він буде її забирати. Частіше він приїжджає і частіше бачиться», — ділиться блогерка.

Ілля Парфенюк, Сімбочка та їхня донька / © instagram.com/simbochkka

Сімбочка також говорить, що у фінансових питаннях Ілля Парфенюк теж не стоїть осторонь. Виконавець допомагає їй з грошима. Окрім того, у разі потреби вона теж може написати йому з проханням надіслати кошти, а той не відмовляє.

«Так, фінансово допомагає. Частіше, аніж було. Я можу йому написати, кажу: „Ілля, мені тут не вистачає на нянь, покрий, допоможи“. Він може мені перекинути тисячу доларів. У мене претензій до нього немає», — додала блогерка.

Що відомо про скандальний розрив Іллі Парфенюка та Сімбочки

Пара розірвала стосунки восени 2024 року. На той момент їхній доньці було лише пів року. Колишнім закоханим не вдалося уникнути скандалу. Сімбочка звинувачувала виконавця психологічному насиллі та приниженнях. Тим часом Парфенюк заявив, що колишня наречена спеціально провокувала його на сварки, записувала все на відео та шантажувала. Однак згодом колишні закохані змогли помиритися. Вони налагодили стосунки заради їхньої спільної доньки Софії.

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Нещодавно Сімбочка зізналась, як склалось її особисте життя після скандального розриву. Виявляється, блогерка закрутила новий роман.

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