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Україна втратила в бою МіГ-29, загинув пілот "Привида Києва": деталі
На літаку МіГ-29 загинув командир ланки «Привида Києва» Марат Мамбетов.
Сьогодні, 1 жовтня 2026 року, під час виконання бойового завдання на фронті загинув український льотчик — капітан Марат Редванович Мамбетов.
Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.
На винищувачі МіГ-29 Марат завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Де саме, у Повітряних силах не уточнюють.
Під час виконання бойового завдання літак підбила ворожа ракета. Пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив.
«Капітан Мамбетов Марат Редванович був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва"», — зазначили у Командуванні Повітряних сил.
Редакція ТСН.ua висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя Марата Мамбетова.
Раніше ми писали, що під час відбиття атаки дронів розбився екіпаж вертольота 16-ї бродівської бригади. Загинули чотири члени екіпажу.