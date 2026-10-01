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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Україна втратила в бою МіГ-29, загинув пілот "Привида Києва": деталі

На літаку МіГ-29 загинув командир ланки «Привида Києва» Марат Мамбетов.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Убитий ворожою ракетою під час атаки окупантів: Україна втратила льотчика Марата Мамбетова

Убитий ворожою ракетою під час атаки окупантів: Україна втратила льотчика Марата Мамбетова / © Командування Повітряних Сил ЗСУ

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 1 жовтня 2026 року, під час виконання бойового завдання на фронті загинув український льотчик — капітан Марат Редванович Мамбетов.

Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

На винищувачі МіГ-29 Марат завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Де саме, у Повітряних силах не уточнюють.

Під час виконання бойового завдання літак підбила ворожа ракета. Пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив.

«Капітан Мамбетов Марат Редванович був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва"», — зазначили у Командуванні Повітряних сил.

Редакція ТСН.ua висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя Марата Мамбетова.

Раніше ми писали, що під час відбиття атаки дронів розбився екіпаж вертольота 16-ї бродівської бригади. Загинули чотири члени екіпажу.

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