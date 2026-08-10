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На Одещині загорівся і впав МіГ-29: що відомо про долю пілота
На Одещині зазнав аварії МіГ-29. У Повітряних силах підтвердили аварію.
Під час знищення повітряних цілей противника 10 серпня на Одещині сталася нештатна ситуація. Через це український винищувач МіГ-29 загорівся і впав.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
За попередніми даними, під час пуску авіаційної ракети сталася нештатна ситуація. Унаслідок цього літак загорівся, і пілот втратив керування, хоча й намагався врятувати машину.
«Льотчик успішно катапультувався, його евакуйовано до медичного закладу. Причини інциденту встановлюються», — зазначили у Повітряних силах.
Нагадаємо, 29 липня Україна втратила F-16 — винищувач Повітряних сил ЗСУ потрапив у нештатну ситуацію під час перехоплення ворожих повітряних цілей. Пілот був змушений катапультуватися.
До слова, через падіння винищувача F-16 розпочали розслідування. За попередніми даними, 29 липня близько 18:45 у Кременчуцькому районі під час виконання бойового завдання зазнав аварії винищувач Повітряних сил ЗСУ.