У Росії прибрали з виборів партію, яка закликала до миру: росіяни влаштували протест

У РФ прибрали партію Яблоко з виборів, росіяни вийшли на протест / © скриншот

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Єдина легальна структура в Росії, яка йшла на вибори з вимогою припинення вогню, опинилася поза перегонами через судове рішення, ухвалене за позовом політичних конкурентів.

Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на засідання Верховного суду РФ.

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Верховний суд повністю задовольнив позов прокремлівської партії «Родина» та виключив «Яблоко» з виборчих бюлетенів. Суддя В’ячеслав Кириллов зачитав ухвалу, проте не оголосив її обґрунтування. Це перший випадок у сучасній історії Росії, коли вже зареєстровану для участі у виборах партію вилучають із перегонів.

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Приводом для позову стали нібито порушення в агітації: використання картинок зі штучного інтелекту без авторських прав та звинувачення в іноземному фінансуванні. На суді представник ЦВК підтримав позивача і приніс довідку від Росфінмоніторингу про закордонні гроші «Яблока», однак її вміст так і не розкрили. Позов також підтримав прокурор.

У «Яблоке» заявили, що мають намір оскаржити рішення суду. На процедуру оскарження партія має п’ять днів, і до її завершення рішення не набуває чинності.

У російських ЗМІ зазначають, що «Яблоко» залишалося єдиною легальною структурою в Росії, яка брала участь у виборах із гаслом «За мир і свободу!» та закликом до припинення вогню. Російська прокуратура й інші партії розцінили цю риторику як екстремізм та заклики до порушення територіальної цілісності РФ.

Водночас ключових лідерів партії усунули за допомогою судів та штрафів. Голову партії Миколу Рибакова позбавили права брати участь у виборах через публікацію з портретом Олексія Навального. Його заступника Максима Круглова засудили до семи років колонії за пости про дії російських військових у Бучі та Маріуполі. А іншого заступника Льва Шлосберга кинули до СІЗО за звинуваченнями у «дискредитації» армії РФ.

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Попри антивоєнну риторику, передвиборча програма «Яблока» передбачала лише припинення вогню та початок дипломатичних переговорів з Києвом, без згадок про виведення російських військ, повернення окупованих територій чи виплату репарацій Україні.

Вибори до Держдуми РФ заплановано на 18–20 вересня. На тлі судового процесу російські медіа оприлюднили відео, де силовики в РФ погрожують громадянам, які виходять на підтримку партії «Яблоко».

Росіяни навіть влаштували акцію протесту. Вони пишуть слово «мир» на асфальті та співають пісні.

Нагадаємо, Росія не піде на «заморожування» війни, поки не зникне її «першопричина». Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін.

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